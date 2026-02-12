ChristenUnie wil Friesland volplakken met verkeersborden

Geld voor ouderen is er niet, maar wel voor meertalige verkeersborden

Er zijn zat problemen in dit land. Denk aan woningnood, stikstof en veiligheid. Maar volgens de ChristenUnie is er vooral één kwestie echt belangrijk: er is te weinig Fries op verkeersborden in Fryslân. De oplossing? Meer borden. Veel meer borden.

Meer taal, meer bord

Het plan is inmiddels netjes vastgelegd in beleidsstukken en moties. Provinciale wegen in Fryslân moeten worden voorzien van tweetalige verkeersborden. Nederlands én Fries. Niet tijdelijk, niet experimenteel, maar blijvend. Is een bord aan vervanging toe, dan komt er automatisch een meertalig exemplaar voor terug.

Op papier klinkt dat nobel. In de praktijk betekent het vooral dat simpele verkeerssituaties ineens twee keer zoveel uitleg krijgen. Maar de ChristenUnie benadrukt dat het belangrijk is om verkeersborden in je eigen taal te zien. Dat voelt vertrouwd en rijdt prettiger, blijkbaar.

Verkeersveiligheid of taalpolitiek

Tegelijkertijd zijn verkeersborden ooit bedacht om zo min mogelijk taal te gebruiken. Je weet wel, pictogrammen, korte woorden, duidelijkheid. Niet om op elke kruising een cultureel statement te maken.

Natuurlijk is het Fries een erkende taal en hoort het bij de provincie. Dat ontkent niemand. Maar moet elke weggebruiker dat straks letter voor letter meelezen terwijl hij ook nog moet letten op fietsers, tractors en inhalende busjes?

En dan nog het belangrijkste punt: de kosten. Om hoeveel borden het hier precies gaat is onduidelijk, maar herinneren jullie je de aanpassing van de maximumsnelheid van 130 naar 100 nog? Alleen het vervangen en aanpassen van die borden kostte destijds 19 miljoen euro. Op kleinere schaal gaat het ook al om tonnen. Kijk maar naar de 30 kilometerzones in Amersfoort.

Maar goed, het voorstel is aangenomen. Dus maak je borst maar nat. Fryslân wordt niet alleen tweetalig, maar ook tweemaal zo volgeplakt. Want als iets nog niet ingewikkeld genoeg is, kan er altijd nog een bord bij.