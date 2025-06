Merk viert 100-jarig bestaan met het enige mogelijke model

En dat bedoelen we letterlijk: dankzij het compleet decimeren van dit merk kunnen ze hun 100-jarige bestaan maar vieren met één model.

Het enorme gamma van Stellantis heeft een nogal overduidelijk nadeel. Wat moet je met zo veel merken en belangrijker: zitten ze elkaar niet gigantisch in de weg? In Europa merk je dat al met merken als Lancia en DS, waar de USP’s nogal parallel aan elkaar lijken te lopen. In de VS is het niet anders en daar heeft dit merk momenteel het meest last van.

Chrysler

We hebben het dan natuurlijk over Chrysler. Een merk dat altijd mee heeft gespeeld met de grote jongens en eigenlijk altijd het ‘hoofdmerk’ is geweest in fusies als DaimlerChrysler en Fiat Chrysler Automobiles. Hun merken als Jeep, RAM en Dodge zijn razend populair in de VS. Chrysler zelf heeft, zeker momenteel, gematigder succes. Sterker nog: ze verkopen maar twee modellen. De Pacifica en de Voyager. En nu komt de grap: beide zijn MPV’s en de Voyager is eigenlijk een derivaat van de Pacifica. Dus één model.

100th Anniversary

Dat terwijl 2025 een belangrijk jaar is voor Chrysler, want dan viert het merk hun 100-jarige bestaan. Sterker nog: vandaag is het op de dag nauwkeurig 100 jaar geleden. Op 6 juni 1925 werd het luxemerk opgericht door Walter Chrysler en sindsdien is het altijd blijven bestaan. Nog een reden dat Stellantis er geen afscheid van wil nemen: historisch besef. Maar ja, dat zorgt ervoor dat het 100-jarige bestaan maar met één model gevierd kan worden. Normaal is dat een eufemisme, als in: Porsche zou hun jubilea maar met één model (de 911) kunnen vieren, want dat is dé Porsche. Bij Chrysler is het de harde realiteit: hun 100-jarige bestaan kan enkel gevierd worden met een versie van de Pacifica, een MPV.

Chrysler zou anders veel significante modellen hebben om op terug te vallen. De Airflow, de PT Cruiser (tegen wil en dank), de New Yorker, de 300C: genoeg te kiezen. De Pacifica 100th Anniversary is minder uitbundig. Sterker nog: op vele manieren conformeert hij juist aan de moderne trends in plaats van historische. Zo is alles wat donker gemaakt kon worden, donker gemaakt. Denk aan donkergrijze velgen, zwarte raam- en grilleomlijstingen en zwarte spiegels. Ook krijgt de Pacifica een donkergrijs Chrysler-logo vooraan.

En om de significante mijlpaal van 100 jaar Chrysler te vieren krijg je ook nog deze speciale badge op het zwarte gedeelte boven het achterlicht. Toe maar weer. Chrysler gooit ‘m ook vol met opties voor je, zoals CarPlay en en de superslimme Stow ’n Go-stoelen waarmee je in een wip van een vijfzitter een zevenzitter maakt.

En dat alles voor een meerprijs van iets minder dan 2.000 dollar bovenop een ‘kale’ Pacifica, 44.390 dollar in totaal. Uiteraard blijft de speciale editie in de VS en Canada waar ook de normale Pacifica verkocht wordt. Een ietwat behelpen viering van zo’n significante mijlpaal, maar ja: dan hadden ze maar meer auto’s in het gamma moeten hebben.