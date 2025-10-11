Circuit waar Max Verstappen zijn eerste overwinning boekte staat te koop

Een stukje Nederlandse autosportgeschiedenis kan van jou zijn.

Ik vraag me hardop af welk Max Verstappen-moment bekender is: zijn eerste F1-overwinning in 2016, de jo-hee-jo-ho van Olav Mol die daarop volgde of de epische finale van het F1-seizoen van 2021. Inmiddels is iedereen ter wereld een Max Verstappen, maar de diehards pik je er met een simpele vraag tussenuit: op welke baan won Verstappen voor het eerst?

Wie Barcelona zegt, heeft het mis. Ja, daar won hij voor het eerst in de Formule 1, maar op welk kartcircuit besteeg de kleine Max voor het eerst de hoogste trede? Daarvoor moeten we terug naar 3 april 2005. Dan is hij nog ‘het zoontje van’ en pas zeven jaar oud. Verstappen-junior komt uit in het ‘Mini Junioren’-kampioenschap. Daar moet je eigenlijk acht jaar oud voor zijn, maar de organisatie ziet het door de vingers.

Mini-Verstappen reist op die derde april van 2005 af naar Emmen om bij de Speedway aldaar te racen op Kartbaan Pottendijk. Verstappen rijdt met startnummer 4 en traint pole-position en staat die eerste plaats niet meer af. Hij finisht met 1,3 seconden voorsprong op nummer 2 Brian Peeters.

Hoe weten we dit allemaal zo zeker? Nou, de resultaten staan gewoon online. Hierdoor weten we ook dat de tweede overwinning van Verstappen ook op het kartcircuit vlakbij Emmen plaatsvond. Race 2 wint hij namelijk ook, al zit Brian Peeters nu op 0,058 seconden van de winnaar.

Kartcircuit Pottendijk

Die bewuste kartbaan ligt er nog steeds en staat nu te koop. Daar kan binnenkort verandering in komen. De oprichter van het circuit gaat van zijn pensioen genieten waardoor de kartbaan te koop staat. Op de lap grond ligt een buitenbaan van 1.050 meter lang. Jaarlijks mogen er 15 gewone kartraces en vier 24-uursraces gehouden worden. De dagen waarop getraind en verhuurd mag worden, zijn onbeperkt.

Het circuit heeft eigenlijk alles in zich. Een lang recht stuk, een paar haarspeldbochten, wat kortere rechte stukken en een heel technisch gedeelte. Het is nog een echte ouderwetse buitenbaan met gras direct tegen het einde van de kerbs. Op YouTube zijn meerdere video’s te vinden waarin je wordt rondgeleid op het baantje. Het is niet bekend wat je moet neerleggen voor je eigen kartbaan.