Koop de Porsche van Max Verstappen!

Grijp je kans en koop de ex van Max.

Max Verstappen gaat dit weekend racen in een Porsche Cayman GT4 RS, maar dat is zeker niet de eerste keer dat hij in een Porsche stapt. Veilinghuis RM Sotheby’s biedt namelijk een 911 aan die in het bezit is geweest van ene Max Verstappen.

Het betreft een 991 GT2 RS Clubsport, een gelimiteerd circuitspeeltje waar er maar 200 van gebouwd zijn. Deze auto is geen onbekende, want in 2023 stond de auto ook al te koop. En nu duikt de auto dus op bij RM Sotheby’s.

Verstappen heeft de auto in 2019 nieuw gekocht. Hij heeft er in ieder geval één keer mee gereden, tijdens een testdag op het circuit van Barcelona. Ook Verstappen Senior heeft toen achter het stuur plaatsgenomen. Dit alles is vastgelegd in de docuserie Max Verstappen: Whatever it Takes.

Mocht je twijfelen of dit echt de auto van Max Verstappen is: zijn handtekening staat op de voorklep én op het dashboard én in de motorruimte. Er bestaat dus geen enkele twijfel over de eerste eigenaar van de auto. En mocht de voorklep een keer sneuvelen, dan hou je altijd nog twee handtekeningen over.

Lang heeft Verstappen de auto niet gehad, want in 2021 zette hij de Porker alweer te koop. Er staat ook nog maar 2.190 kilometer op de teller. Nu maken circuitauto’s niet veel kilometers, maar toch. Da’s niet veel. De auto is in 2022 geëxporteerd naar de VS en sindsdien is er niet of nauwelijks meer mee gereden.

Verstappen verkocht de auto destijds voor €399.000 ex. btw (dat was in ieder geval de vraagprijs), maar inmiddels ben je een stukje duurder uit. RM Sotheby’s rekent op €470.000 tot €550.000. Dat is veel geld, maar voor een gelimiteerde Porsche die van een viervoudig F1-wereldkampioen is geweest valt het nog mee. Het is niet ondenkbaar dat deze auto in de toekomst meer waard wordt. Doe er je voordeel mee!