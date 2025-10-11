Wat Tesla niet lukt, lukt Chevrolet wel met deze betaalbare EV

1-0 voor Chevy.

Tesla probeerde het al, maar slaagt er vooralsnog niet in om een elektrische auto onder de 30.000 dollar aan te bieden. De goedkoopste Model Y Standard blijft in de VS steken op 39.990 dollar. Landgenoot Chevrolet lukt het wel. De nieuwe Chevrolet Bolt komt in 2027 op de markt met een basisprijs van $28.995. Daarmee is het de goedkoopste volledig elektrische auto met een fatsoenlijke actieradius op de Amerikaanse markt.

Ik zal maar meteen duidelijk zijn: nee, ondanks dat deze EV erg goed aansluit bij de huidige Europese autokoper komt de nieuwe Chevy Bolt niet naar Nederland. De enige Chevrolet die hier nieuw kunt kopen, is de Corvette. Terug naar de Bolt. Het model ging in 2023 uit productie maar keert nu ”op verzoek van klanten” terug.

General Motors (GM) heeft de auto volledig herzien, maar houdt vast aan dezelfde formule: betaalbaarheid zonder luxe franje. Net als bij de Tesla-concurrent moet je extra betalen voor de zelfrijdende functies. Er zit wel adaptieve cruisecontrol op en zo zijn er nog negentien veiligheidssystemen die standaard op de EV zitten.

Specs

De 2027 Bolt krijgt een actieradius van 255 mijl (ongeveer 410 kilometer), en wordt aangedreven door een permanentmagneetmotor van 210 pk en 229 Nm. De accu heeft een capaciteit van 65 kWh en gebruikt lithium-ijzerfosfaat (LFP)-cellen. De Bolt kan snelladen tot 150 kW, ruim tweeënhalf keer sneller dan zijn voorganger, maar nog steeds geen laadsnelheid waar we steil van achterover slaan. Aan een DC-lader duurt het 26 minuten om van 10 naar 80 procent te gaan.

Nieuw is ook de NACS-laadpoort, waarmee de Chevrolet gebruik kan maken van Tesla’s Supercharger-netwerk. Wie thuis laadt via een 11,5 kW-lader, wint zo’n 40 kilometer actieradius per uur. Met een Vehicle-to-Home-functie (V2H) kan de auto ook stroom terugleveren aan een huis tijdens een stroomstoring – iets wat tot voor kort alleen bij duurdere EV’s te vinden was.

Interieur

In de cabine zitten twee schermen: een 11,3-inch infotainmentscherm en een 11-inch digitaal instrumentenpaneel. Google’s navigatie is ingebouwd en houdt rekening met laadstops, terwijl apps als HBO Max of Angry Birds (jawel) beschikbaar zijn als de auto stilstaat. Voor basisfuncties als de airco en volume van de radio zijn er fysieke knoppen.

Chevrolet zegt dat de nieuwe Bolt een “limited run” wordt en vanaf begin 2026 geleverd zal worden, nog vóór het modeljaar 2027. De auto moet samen met de Equinox EV (nog een model dat wij niet krijgen) Chevrolet’s positie in het betaalbare EV-segment versterken. Met een prijs onder de 30.000 dollar, een acceptabele actieradius en toegang tot Tesla’s laadnetwerk lijkt me dat een haalbaar doel.