Deze Citroën op Marktplaats heeft zes koplampen en vier uitlaten. Oh ja, hij heeft ook zes cilinders.

Een tijdje geleden was er die magnifieke reclame van Citroën. Het hele autoleven van een oude baas kwam voorbij, met legendarische Citroëns uit het verleden. Dan uiteindelijk zie je hoe zoonlief in een nieuwe Citroën stapt. Mooi. Probleem is alleen dat hoe eccentriek en speciaal die oude Citroëns waren, zo dertien in een dozijn de meeste recente Citroëns zijn. Onbedoeld was de reclame daarom ook meteen een herinnering aan hoe het glorieuze verleden van het Franse merk het euhm…verleden is.

Francofielen zullen tot het einde der tijden lamenteren over het feit dat de DS, SM en CX er niet meer zijn. Geen hydropneumatische veerbollen meer. Geen staart die tot op de grond zakt. Als je dat laatste nog wil hebben tegenwoordig, moet je een Duitse dikbolide met doorgezakte luchtvering hebben. Maar ja, dat wil niemand natuurlijk en zeker een Francofiel niet.

Gelukkig zijn er nog een paar van die oudjes. Zoals deze XM uit 1991. Dit model was misschien niet helemaal meer zo spannend als de hierboven genoemde modellen, maar nog wel een échte Citroën. Vering waar een Rolls-Royce jaloers op zou worden, als zij het systeem niet reeds gejat hadden, een zee van ruimte, apart design en uiteraard de traction aan de avant-zijde van de auto. Nou is ondergetekende niet zo’n fan van dat laatste, maar dat zien we voor deze keer door de vingers.

Deze XM 3.0 V6 met 24 kleppen (er was ook een versie met 12 soupapes) is namelijk extra speciaal. Dat komt omdat hij voorzien is van de nodige tsjoenering. In dit geval gaat het om een bodykit van Cituning. Zoals je ziet zijn de langwerpige rechthoekige koplampen vervangen door zes priemende ronde units. Zoals altijd blijkt hierbij dat er eigenlijk niks beters is dan mooie ronde koplampen. Aan de achterkant is er een bumper waar vier uitlaten onderuit priemen. Tevens prijkt er een dikke verpester op de kont en loopt er een rood streepje over de hele koets.

Binnenin grijpen je handen een dik sportstuurwiel vast en zink je weg in comfortabel ogende fauteuils. Ondanks de sportieve addenda blijft dit natuurlijk een comfortabele Citroën. De 3.0 V6 met 200 pk gekoppeld aan een automaat draagt daar ook aan bij. Strepen trekken doe je maar in iets vulgairs van Duitse makelij. De vraagprijs van deze bijzondere Fransoos bedraagt net geen 10.000 Euro. Daarbij moeten we wel aantekenen dat ‘ie nog een Belgische toelating heeft. Aan BPM komt er niks meer bij, maar je moet wel nog even naar de RDW. Achète puis!!1!