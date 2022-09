Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette is superschattig

Ondanks dat er geen atmosferische V8 in het vooronder ligt, willen we deze Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette heel erg graag.

Bij het aanzien van de nieuwe BMW XM en deze Citroen Berlingo vroegen wij ons af: is het niet gewoon tijd om te ‘stoppen’ met het ontwikkelen van design? Auto’s worden er in principe niet mooier op. Uiteraard, men zal overstappen naar een nieuw model omdat deze beter is (of stiekem nog belangrijker: nieuwer). Maar niet zozeer omdat de auto mooier is.

Alle mooie auto’s zijn al ontworpen. Dus waarom gaan niet alle merken het doen zoals deze Fourgonette? Dat betekent een nieuwe auto met design voor mensen die iets nieuws willen en dan een tweede optie waarbij je een retro-koets kunt kiezen.

Dat is wat ze bij Caselani doen. De basis van deze bedrijfswagen is de Citroen Berlingo. Het is overduidelijk waar de inspiratie bij dit apparaat vandaag komt. Ribbelbusjes! In dit geval de 2CV Fourgonnette.

Kenmerken Citroën Berlingo 2CV Fourgonnette

Het uiterlijk is een soort combinatie van de Citroën 2CV en de HY. In beide gevallen een legendarische Citroën. Het mooie is, is dat Citroën het óók tof vindt wat ze bij Caselani (die de glasvezel panelen bouwt) doen. De kits worden namelijk in licentie gebouwd.

In dit geval is de kit ontworpen door David Obendorfer. Dat is nog moeilijker dan het lijkt. Je moet namelijk niet alle retro-elementen toegeven, het moet ook nog passend zijn op de ‘hardpoints’ van de auto. Alle electornica, deurposten, scharnieren en dergelijke moeten op dezelfde locatie zitten.

En we moeten zeggen: David Obendorfer, onze complimenten! Het eindresultaat is namelijk bijkans perfect. Het is overduidelijk retro, maar nog steeds fris ogend. Ook leent de Berlingo zich (kennelijk) erg goed voor een conversie als deze zou je denken. Dat blijkt niet het geval te zijn.

Volgens Obendorfer was het juist een heel lastige uitdaging. Het origineel heeft namelijk een heel kleine frontoverhang, een langere motorkap en een relatief grotere vierkante cabine. Het was nog een karwei om het te laten ijken op een 2CV Fourgonnette.

Beschikbaarheid bodykit

De ribbels zijn een geweldig detail. Je ziet ze op de motorkap, de onderkant van de portieren en op de de rest van de zijkant. Destijds maakte men gebruik van de ribbels om de stijfheid te vergroten. Toevalligerwijs leverde dat een iconisch design op.

Iedereen die een ribbeltjesbus ziet, moet denken aan dikke frieten met ietwat zure volvette mayonaise. Die ribbels zijn nu overigens niet nodig. Het dient enkel en alleen om er gaaf uit te zien. En de lust voor Friet op te wekken. Dit soort autootjes zijn perfect om een frietkraampje van te maken.

Je kan de kit bestellen voor elke mogelijke Berlingo. Dus ook de personenuitvoering of de elektirsche variant. Vanaf 1 oktober neemt Caselani orders aan voor mensen die een Citroen Berlingo 2CV Fourgonnotte willen. Het is niet de eerste keer dat Caselani een retro-bodykit heeft gemaakt voor een Citroën bedrijfswagen. Al eerder kwamen de Type H en Type HG voorbij.

