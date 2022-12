Stellantis investeert in waterstof, nieuwe trend!

Ook Stellantis investeert in waterstof, ook zij vinden het ineens super-interessant.

Heel langzaam maar zeker lijkt waterstof toch een dingetje te worden. Natuurlijk, er zijn zat mensen in commentsecties en op social media die het keihard affakelen. Vaak ook nog eens op valide punten. De beperkingen die een accu je oplegt zijn niet voor iedere acceptabel. Daarbij kan men werken aan de nadelen van een bepaald concept.

Enfin, waterstof. Na ABT, BMW, Toyota, Honda, NAMX, Renault, Porsche, Hyundai en Ford hebben het concept nog niet uit hun hoofd gezet. Logisch, autofabrikanten moeten veel verschillende klanten bedienen. Daarbij kan waterstof een slimmere oplossing zijn dan de elektrische auto met een accu.

Stellantis investeert in waterstof

In principe zijn beide elektrische auto’s, maar heb je in een waterstofauto een brandstofcel en in een EV een grote accu. Het grote probleem van een EV is de accu: een lage energiedichtheid, waardoor je altijd met een extreem onding aan het zeulen bent (of je range is heel erg beperkt).

Voor Stellantis is waterstof ook ineens interessant geworden. Dit merk zet voor de korte termijn in op elektrische auto’s. Veel modellen (ook bedrijfsauto’s) kun je krijgen met een geheel elektrische aandrijflijn. Maar ze kijken verder dan dat, zo heeft Stellantis zojuist bevestigd dat ze investeren in Symbio, een bedrijf dat zich specialiseert in mobiliteit op waterstof.

Niet de enige

Stellantis is overigens niet de eerste grote speler die in Symbio investeert. Rubberboer Michelin en toeleverancier Faurecia zijn op dit moment de grootste aandeelhouders. Het is niet zo dat Stellantis nu de EV’s aan de kant gaat zetten en zich vol richt op waterstofauto’s. Nee, het is een en-en scenario. Volgens Stellantis zijn EV’s handiger in sommige scenario’s en in andere scenario’s brengt een waterstofauto meer voordelen.

Het grote voordeel voor Stellantis is natuurlijk hoe enorm groot en wijdverspreid het concern opereert. De torenhoge investeringen kunnen ze eenvoudiger terugverdienen doordat ze met zoveel merken actief zijn op een groot aantal markten. Officieel is er overigens alleen nog maar een aankondiging voor het kopen van aandelen. Dit moet namelijk eerst goedgekeurd worden, pas dan zal Stellantis N.V. (het is gewoon Nederlands!) de aandelen op grote schaal gaan kopen.

Via: Carbuzz

Meer lezen? Deze 9 toppers kwamen onder Marchionne op de markt!