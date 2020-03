Speciale Toyota 86 doet speciale Mazda na

Deze speciale Toyota 86 doet precies wat de Mazda MX-5 al eerder deze week deed.

De Toyota 86 en Mazda MX-5 hebben een paar dingen gemeen. Het zijn beide betaalbare Japanse sportwagentjes met achterwielaandrijving én een atmosferische viercilinder. Beide zijn relatief licht en van beide zijn een hele hoop speciale edities geweest.

Speciaal

Afgelopen week was Mazda alle creativiteit kwijt en gingen ze verder waar ze begonnen waren. De Mazda MX-5 Eunos Special was een hoedtik naar de Mazda Eunos Roadster S-Special. Deze Toyota 86 pakt het op een zelfde wijze aan. Deze Toyota 86 Black Limited is namelijk helemaal niet origineel. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is een hoedtik naar de Toyota Sprinter Trueno GT-Apex Black Limited. Dat model kwam in 1986 op de markt in een oplage van 400 stuks.

Nieuwe Black Limited

Het is nu 2020 en tijd voor wederom een speciale Black Limited, ditmaal op basis van de Toyota 86. Qua kleurenschema komt het geheel overeen met zijn spirituele voorganger: het koetswerk is Crystal Black Silica en de 17″ velgen zijn bronskleurig. Optioneel is de auto te verkrijgen met bronskleurige striping, net als de Corolla uit de jaren ’80. Cool.

Granlux

Je krijgt voornamelijk extra uitrusting, luxe en mooie afwerking in het interieur bij de Toyota 86 Black Limited. Denk aan “Black Limited”-logo’s en leder-alcantara bekleding voor de stoelen. De deurpanelen, het dashboard en de afdekking boven het instrumentarium zijn met ‘Granlux’ bekleed, een soort alcantara-imitatie. De stoelen zijn voorzien van stoelverwarming.

Nog beter

De Toyota 86 Black Limited is dus helaas niet sneller dan de originele 86. Jammer, want dat is eigenlijk het meest gehoorde nadeel. De wegligging is grandioos en vraagt, nee, schrééuwt om meer vermogen. Dat zal bij deze Toyota 86 nog iets sterker zijn, want de wegligging werd nog beter dankzij Sachs schokdempers. Dankzij de remmen-upgrade van Brembo sta je ook nog eens eerder stil.

43 plus 43

Mocht je je afvragen hoeveel er gebouwd gaan worden: 86 stuks. Daarvan zijn er 43 uitgerust met een zestraps automaat en een 200 pk sterke boxermotor. Maar je wilt één van de andere 43 stuks, met 205 pk en een handbak. De Toyota 86 Black Limited is helaas alleen verkrijgbaar in Japan. In Nederland is de Toyota GT86 al een tijdje niet meer leverbaar.

Opvolger

Er zijn bevestigingen dat de auto wordt opgevolgd door de Toyota GR86, die onder de nieuwe Supra gepositioneerd gaat worden. Tot die tijd moet je het doen met bronskleurige striping.