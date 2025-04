Kun jij raden van welke nieuwe auto dit achterlicht is?

Het nieuwe vlaggenschip vertegenwoordigt zijn afkomst op een aparte manier.

Onderdeel zijn van een grotere onderneming heeft zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat je lekker goedkoop aandrijflijnen kunt uitwisselen. Een nadeel is dat het lastiger wordt om een eigen product en rijgevoel over te brengen. En dus moeten de Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep en alle andere Stellantis-merken voor de massa iets anders verzinnen. Zoals een vreemd achterlicht, een eigen onderstel of eigenaardige producten om te recyclen voor het interieur.

Dat probeert Citroën ook met de nieuwe C5 Aircross. De auto is vandaag gepresenteerd, maar lekte in de ochtend al het internet op. Het is nog maar de tweede generatie van de extra lange C5 die in 2019 zijn debuut maakte en later werd gefacelift. Natuurlijk is het uiterlijk helemaal afgestemd op de nieuwste ontwerptaal die de C3 eerder kreeg, al zijn er ook duidelijke hints te vinden naar de concept-C5 van de autoshow in Parijs van vorig jaar.

Daarnaast is de nieuwe C5 Aircross een heel stuk groter dan het oude model. De lengte groeide met 150 millimeter naar 4,652 meter. De wielbasis is compleet anders is nu 60 centimeter groter dan bij het uitgaande model! Volgens Citroën is de extra ruimte vooral ingezet voor meer beenruimte voor de inzittenden achterin. Ook de ruimte tussen hoofd en hemel is gegroeid en de kofferbak is met 651 liter erg ruim te noemen.

Motorisering van de Citroën C5 Aircross

Het mag ook geen verrassing zijn dat de nieuwe C5 Aircross op het STLA-Medium platform staat. Deze basis biedt de mogelijkheid om een hybride en een EV van het model te bouwen zonder daarbij bagageruimte achterin te verliezen. De goedkoopste versie wordt straks de mild-hybride. Deze variant heeft een 1,2-liter driecilinder turbomotortje. In de zestrapsautomaat zit een elektromotor en een 0,9-kWh batterij verwerkt voor een totaal van 145 pk.

Wie graag wil stekkeren, maar niet volledig afhankelijk wil zijn van stroom, kan voor de plug-in hybride gaan. Het vermogen groeit hierbij naar 195 pk dankzij een 1,6-liter viercilinder met turbo en een sterkere elektromotor in de automatische versnellingsbak met zeven versnellingen. Een 21-kWh batterij zorgt voor een elektrisch rijbereik van meer dan 100 kilometer.

De Citroën ë-C5 Aircross

Net als de 3008 en Grandland van Stellantis-broeders Peugeot en Opel is er ook een volledig elektrische C5 Aircross. De basisversie heeft een 210 pk sterke elektromotor en komt dankzij een 73-kWh accu maar liefst 520 kilometer ver. De batterij opladen kan met 7,4, 11 en 160 kW. Respectievelijk duurt het 6:45 uur, 4:30 uur en 30 minuten om de accu op te laden van 20 naar 80 procent.

Er is ook een Long Range-uitvoering met een sterkere motor en uiteraard een groter rijbereik. Het vermogen groeit naar 230 pk en de actieradius naar 680 kilometer door een 97-kWh batterijpakket. Wederom kun je AC-laden met 7,4 kW of 11 kW en DC-laden met 160 kW. Het AC-laden gaat bij de Long Range-versie trager (8:55 uur en 6:30 uur), maar DC-laden gaat dan weer sneller (27 minuten).

Hoe Citroën anders is dan andere Stellantis-merken

Het Franse merk begrijpt de uitdaging die in het begin van dit artikel werd geschetst. Daarom zijn er een aantal zaken die je alleen bij Citroën kunt vinden. Zo heeft het merk het ‘Advanced Comfort Suspension’ met hydraulische stops op de dempers. Iets dat andere Stellantis-merken niet hebben.

Tevens vinden we in het interieur ”het grootste centrale HD-touchscreen ooit aangeboden door een Stellantis-merk”, aldus Citroën. Het staande scherm is inderdaad gigantisch en wordt aangevuld door een 10-inch bestuurdersdisplay. Een laatste troef van Citroën zijn plasticdelen in het interieur die niet Franser konden. De onderdelen zijn gemaakt van wijnstok, de plant waaraan de druiven groeien voor de wijnproductie. De wijnstokken zijn gevonden in de ”organische wijngaarden in Bourgogne”, zegt Citroën.

Een prijs van de C5 Aircross uitvoeringen is er op dit moment nog niet. In de tweede helft van dit jaar zullen de Nederlandse verkopen beginnen. De vorige gefacelifte C5 Aircross PHEV ging in Nederland voor € 41.400. Aangezien Citroën tegenwoordig bodemprijzen vraagt voor zijn nieuwe generatie auto’s vermoeden we dat de nieuwe Aircross daar in de buurt zal zitten of zelfs lager zal uitkomen.