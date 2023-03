Citroën doet BBB, komt op voor burger

Citroen doet BBB na, maar dan in de autoindustrie.

Wat was het genieten deze week. Politici die op extreme wijze hun verlies interpreteerden. Met name Rutte, Kaag en Baudet hadden niet echt door dat de kiezer hen massaal de rug toekeerde. Wat dat betreft deed Wopke Hoekstra het slimmer: verlies van te voren al bevestigen en incasseren.

De BBB (opgericht door een communicatiebureau dat agrarische giganten helpt om hun producten te verkopen aan boeren) scoorde voornamelijk heel erg goed door het volk te geven wat het wil. De ‘gratis bier-motie’ zal er ongetwijfeld snel doorheen gaan. Citroën komt met een soortgelijke tactiek. Die gaan het volk ook geven wat het wil: betaalbare auto’s.

Citroen gaat vol BBB

Met name als het gaat om elektrische auto’s is het nog bar gesteld. Alleen als je elitaire GroenLinks-yup bent kun je een nieuwe EV kopen, maar voor de hardwerkende PvdA’er is dat nog niet altijd mogelijk (vreemd dat men die twee partijen probeert te combineren).

Er komt een serie elektrische auto’s aan van Citroën die ‘aggressief geprijsd’ zijn en voorzien van ‘kick-ass’ designs.

Dat zegt Pierre Leclerq tegen Autocar. Citroën wil namelijk concurrenten als Fiat, Opel en MG keihard aanpakken. Nu behoort Citroën tot het Stellantis-concern, waartoe Fiat en Opel ook toebehoren. Dus de techniek kan enigszins overeen komen.

In het Autocar-artikel spreekt men van een vanafprijs van 25.000 pond, omgerekend 28.350 euro. Dan moet je in Nederland toch wel Provinciaal Statenlid zijn om dat te kunnen bekostigen. Maak je geen zorgen: dat kun je vrij snel worden.

Meneer Leclerc is heel enthousiast over de nieuwe betaalbare Citroën, zoveel is duidelijk:

We hebben binnenkort geweldige producten die, denk ik, echt geweldig zijn qua ontwerp. Het wordt supergaaf. Ik bedoel, we kijken ernaar uit om die auto’s op de weg te zetten. De prijzen zullen zo competitief zijn. We kunnen alleen maar trots zijn dat we het hebben gedaan. Dus ik denk dat we de komende jaren een grote rol te spelen hebben in de auto-industrie. Pierre Leclerq, heeft er duidelijk zin in.

Hebben ze goud in handen?

Nu moeten we eerlijk toegeven, ze lijken hier wel een belangrijk marktsegment gevonden te hebben. Elektrische auto’s zien er namelijk niet altijd even fraai uit en zijn erg prijzig. Als de Honda e een iets betere aandrijflijn zou hebben met een veel betere prijs, was die auto een hit geweest. De belangstelling voor die auto was enorm, totdat de prijs bekend werd gemaakt. Toen haakte iedereen af.

Qua techniek gaat de compacte elektrische Citroën het CMP-platform gebruiken. Daar staan nu de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e op. Dat betekent een voorwielaandrijver met 136 pk en een accupakket van 50 kWh.

Een manier om de prijzen laag te houden, is door de auto simpel te houden. Zo zal er geen snel verouderd infotainmentsysteem inkomen, maar een enkel scherm voor de bestuurder waaraan je je telefoon kunt koppelen.

Een beetje telefoon heeft voldoende rekenkracht om navigatie en multimedia te verzorgen in je voiture. De nieuwe elektrische modellen van Citroën kun je verwachten ‘in de komende jaren’. Even geduld dus tot de volgende verkiezingen.

