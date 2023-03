Lewis Hamilton niet connected met zijn auto

Maar je moet wel gewoon Lewis Hamilton is nog connected met de nieuwe W14, terwijl je wel connected moet zijn. iPhone, iPad, Facebook, Twitter, tuurlijk man!

Waarom zit Lewis Hamilton nog in de Formule 1? De meest succesvolle Formule 1-coureur heeft namelijk bijna alle records aan flarden gereden (en op zijn minst geëvenaard). Nog altijd is het een van de beste coureurs van de paddock. Het komt er vooralsnog nog niet helemaal uit. Volgens Lewis zelf komt dat door de auto. Lewis Hamilton is nog niet connected met de auto, namelijk.

De Mercedes W14 is niet een auto waarin hij vertrouwen heeft en hard durft te gaan. Daardoor kwam de Brit niet verder dan P8 in de kwalificatie van de GP van Saudi-Arabië 2023. Dat is niet een beste positie. Vergeet niet dat pole-kanshebber Max Verstappen op P15 staat, dus het was anders een P9 geweest voor de man die de sport lange tijd domineerde.

Het is wel een beetje pijnlijk, want teammaat George Russell wist een respectabele vierde plaats te halen voor het team uit Brackley.

Dolende

Dat is toch wel een aardig verschil. Zeker omdat Hamilton vorig jaar liet zien sneller te zijn dan George in de meeste omstandigheden. Lewis Hamilton is nog een beetje dolende met de auto, zo laat hij aan Autosport weten:

Uiteraard, George deed het geweldig. Hij was in staat om met de auto andere dingen te doen, dan ik. Ik had gewoon moeite om de prestaties uit de auto te halen. Het ligt vooral aan mij. En ja op hoge snelheid is de auto een beetje instabiel met mijn specifieke set-up. Lewis Hamilton, heeft een flexibele set-up.

Lewis Hamilton nog niet connected met nieuwe Mercedes

Nu is het niet zo dat Russell en Hamilton in identieke auto’s rondrijden. Net als vorig jaar zijn ze bij Mercedes aan het experimenteren met de setup van de auto. Op deze manier kunnen ze bij Mercedes sneller zien ‘wat werkt’. Lewis offerde zich vorig jaar ook al op om zo de auto beter te kunnen begrijpen en dus de ontwikkeling te kunnen versnellen.

Het is een beetje anders, ja. Er is alleen één ding dat ik anders heb gedaan, maar misschien komt het morgen goed. Laten we het hopen. Ik denk dat de auto is waar hij is.



Ik bedoel, George heeft geweldig werk geleverd, ik ben blij dat hij daar op de tweede rij zit. De auto heeft duidelijk potentieel. Ik voel me gewoon niet connected met deze auto.



Wat ik ook doe, wat ik ook verander, ik krijg er geen vertrouwen in. Ja, ik ben er gewoon een beetje de dupe van. Lewis Hamilton, is niet connected.

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte!

Imagecredit: NWTV

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de GP van Saudi-Arabië 2023!