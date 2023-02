Mercedes-AMG EQS53 – rijtest en video

Volgens Mercedes-Benz is dit de eerste echte elektrische AMG: maak kennis met de EQSS53 in de rijtest.

Een beetje moeizaam is de relatie tussen ons petrolheads en de elektrische performance modellen natuurlijk wel. Bij AMG is het al snel een V8 die voor de voortstuwing zorgt en dan is spektakel gegarandeerd. Dat geldt niet alleen voor de prestaties (want dat zit bij de EQS53 AMG ook wel snor), maar zeker ook voor het geluid. De M156 6.2 V8 en de huidige M176 4.0 biturbo V8 pikken we zonder de auto te zien er zo uit.

Met de AMG SOUND EXPERIENCE heeft AMG het wel geprobeerd. Het sound system creëert een “unieke” geluidservaring met behulp van speciale luidsprekers, een basactuator en een sound generator. Zowel binnen als buiten kan het geluid in de standen Authentic of Performance worden gezet. Meer dan geinig is het ook weer niet, een gimmick die ik in ieder geval snel de mond snoer.

Het AMG uiterlijk versus aerodynamica

Het cab forward design met afgeronde hoeken en die zetpil-achtige vorm heeft één doel: de EQS enorm aerodynamisch maken. Voor de reguliere EQS werkt het fantastisch, de cW waarde is met 0,20 een record en de range is ook fenomenaal. Met kleine wielen en de grootste accu kan de EQS maar liefst 770 km ver komen.

Het recept om van een standaard Mercedes-Benz een Mercedes-AMG te maken heb je te maken met grotere wielen, meer spoilers, agressievere bumpers en soms een bredere carrosserie. Eén keer raden waar dat niet goed voor is; inderdaad het elektrische bereik. Vandaar dat AMG zich in heeft moeten houden voor de EQS53. De grotere wielen zijn er wel, aan de achterzijde een andere diffuser en de “grille” is aangepast. Het is niet echt een grille, maar omdat er nu surrogaat spijlen in de zwarte plaat zijn ingebakken lijkt het nog ergens op. Voordat we het vergeten: ook de spoiler op de achterklep is iets groter om lift tegen te gaan.

Overigens knapt de EQS net als de EQE er wel van op, de elektrische AMG’s staan er wat dikker bij dan hun eenvoudigere broers. De cW waarde is overigens nog steeds prima, de EQS53 AMG scoort 0,23.

Hoe maak je een elektrische aandrijflijn meer AMG?

Even de basics ophalen: de EQS (en de EQE) zijn gebaseerd op een nieuw elektrisch platform met de naam EVA. AMG gebruikt die basis, past het aan en geeft het de naam AMG.EA. Op dat AMG.EA platform komen later nog meer elektrische modellen van AMG, maar dat mag je niet echt verbazen.

Net als de reguliere EQS heeft de EQS53 AMG een groot accupakket met een brutocapaciteit van 107,8 kWh. Dat deel van de hardware is dus onveranderd, maar er is wel een AMG specifieke kabelboom. Qua software is e.e.a. ook aangepast, het accumanagementsysteem is meer gericht op hoge prestaties dan op een langere range. Niet echt verrassend, want het motormanagementsysteem bij de benzine-AMG’s was natuurlijk ook niet ingericht op hypermilen.

Bloedverziekend snel

De cijfers zijn zonder meer indrukwekkend: standaard heeft de EQS53 AMG 658pk en 950Nm aan koppel. Omdat Mercedes Mercedes is, en niet Tesla, zijn ze conservatief met het opgeven van sprinttijden. De Mercedes-AMG EQS53 zou in 3,8 seconde naar de 100 sprinten, maar dan alleen met een accucapaciteit van meer dan 80%. Tijdens onze rijtest begonnen we met volle accu van de Mercedes-AMG EQE53, maar toen we op onze afgesloten testbaan kwamen zaten we ruim onder de 80%. Met twee man, camera-apparatuur en de gps-ontvanger dook de EQS53 AMG toch onder de opgegeven sprinttijd: om precies te zijn deed de elektrische AMG 3,78s over naar de 100. Van stilstand naar 200 nam 14,21s in beslag. Daarna is de koek snel op, want de begrenzer hakt erin bij 220 km/u.

Als je dat allemaal te langzaam vindt, kies dan voor het AMG Dynamic Plus pakket. Met de functie Racestart worden de cijfers dan opgeklopt naar 761pk en 1020Nm. De sprint naar de 100 duurt dan 3,4s en de begrensde topsnelheid is dan 250 km/u.

Of je het AMG Dynamic Plus pakket echt nodig hebt? Tja, als je toch veel geld uitgeeft, dan kan je maar meteen voor het beste gaan. Anderzijds is de EQS53 AMG zonder het pakket op tussensprints net zo snel. Tijdens de rijtest van deze elektrische AMG had ik ook geen moment het gevoel dat ik iets tekort kwam.

Is het een leuke speelkameraad?

Er zijn een paar dingen waar elektrische auto’s in kunnen excelleren: de (tussen)sprint is er één, want een elektroauto kan altijd direct het maximale koppel geven. Daarmee kunnen elektromotoren ook direct banden naar bandenrook transformeren. En met een kleine duizend newtonmeter is de potentie dat de EQS53 AMG dat doet ook vrij groot. Een ander voordeel van elektromotoren is echter dat ze sneller en preciezer zijn af te regelen. De tractiecontrole werkt dus veel beter, nog een reden waarom EV’s zo fenomenaal goed kunnen sprinten vanuit stilstand.

De Mercedes-AMG EQS53 kan 10.000 keer per minuut het koppel en de volledig variabele vierwielaandrijving bijregelen. Het systeem verdeelt het aandrijfkoppel ­continu tussen voor- en achteras, afhankelijk van de rijsituatie. Als je grip wilt, dan biedt de EQS53 AMG dat.

Mocht je een wat speelser weggedrag willen, dan kan dat gelukkig ook. De EQS53 heeft 325 pk voor en 335 pk achter, redelijk neutraal dus. Toch kan je lekker met de achterwielen sturen in de Sport+ rijmodus al dan niet met ESP in een wat lossere stand. Er is meer dan genoeg vermogen om de tractie van de achterbanden te verbreken en AMG is dan niet zo lullig om direct al het vermogen naar voren te gooien.

Het onderstel is fijn, erg fijn, maar kan natuurlijk niet verbloemen dat de EQS53 meer dan 2,5 ton weegt. AMG Ride Control+ biedt luchtvering met adaptieve demping met twee externe terugslagkleppen – 1 voor rebound, 1 voor compressie. De spagaat tussen comfort en sportiviteit bieden, weet de elektrische AMG vrij overtuigend te overwinnen. Om er een echte AMG van te maken kregen diverse onderdelen van de het onderstel stijvere rubbers.

Achterwielbesturing is standaard, maar heeft door de bredere banden iets minder uitslag. In plaats van 10 graden kunnen de achterwielen maar 9 graden uitslaan. Gelukkig is dat geen verschil wat je merkt in de praktijk. De aanwezigheid van vierwielbesturing an sich, merk je namelijk wel. Het is echt een aanrader voor de 5,22m lange EQS.

Laden, snelladen en range

De basics voor een elektrische auto heeft AMG goed voor elkaar. Standaard is een 11 kW driefase AC lader, optioneel kan zelfs naar een 22 kW driefase lader gegaan worden. Bij sommige publieke laadpalen haal je dat nog wel eens, maar thuis biedt het voor de meesten van ons geen voordeel. Vreemd genoeg kan de EQS53 AMG in Japan wel bidirectioneel laden, maar in Europa nog niet.

Als dat nog niet snel genoeg is, kan er ook worden snel geladen. Hier verzet Mercedes-Benz niet de bakens, maar het maximum van 200 kW is in de praktijk snel genoeg. Na een kwartier laden heb je ongeveer 250 km range erbij gekregen.

Ondanks de sportieve aspiraties is de range dan ook prima voor elkaar: afhankelijk van de gekozen wielmaat is de WLTP-actieradius 526 tot 580km. In de praktijk kom je dus snel tot 400 kilometer of meer. Tenzij je gaat trappen, en dat is exact de makke van de snelle EV’s. Het is veel te leuk om niet te genieten van de prestaties, maar gelukkig moet je dan ook nog wel meer dan 350 km kunnen halen.

Het MB UX Hyperscreen is standaard

Wat bij de normale EQS een 8568 euro kostende optie is, is het voor de AMG53 standaard: het geile hyperscreen. De drie schermen vullen de ruimte tussen de A-stijlen en nemen totaal 141 centimeter aan breedte in. Een ander indrukwekkende statistiek is dat het Hyperscreen een waargenomen oppervlakte van 2.432 cm2 heeft. De voorpassagier kan er naast meer gebruikelijke functies bedienen, ook spelletjes op doen en video’s kijken. Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, want het scherm dimt als met de camera’s wordt gedetecteerd dat de bestuurder die kant op kijkt. En ja dat werkt subliem.

Prijs en conclusie Mercedes-AMG EQS53 rijtest

Niemand verwacht dat een AMG een écht vriendelijk prijskaartje heeft, maar het voordeel is wel dat er voor elektrische auto’s minder belasting wordt geheven. Er komt dus niet nog een bak aan CO2 gebaseerde BPM bij.

Voor de EQS53 AMG vraagt Mercedes 172.010 euro. Mocht je liever van de zes-in-lijn genieten, dan is de E53 AMG als station zo’n 30 mille goedkoper. De snellere, maar veel minder ruime Taycan GTS is even “voordelig”. En als je nog veel sneller wilt: de Tesla Model S Plaid kost ook rond de 140k, wat enigszins afhangt of Elon Musk deze week in zijn bed heeft geplast en de prijzen weer eens aanpast. De afwerking en het “kwaliteitsgevoel” van de Tesla is overigens wezenlijk anders, maar 1020 pk maakt wel weer veel goed.

De enige conclusie uit de rijtest van de Mercedes-AMG EQS53 moet dus zijn dat die duur is. Toch is het de vraag of de laatste 20-30k echt uitmaken op de prijs van de EQS53 AMG. Vermoedelijk niet echt en dan scoort de EQS53 AMG hoog. De elektrische AMG biedt meer snelheid dan je ooit echt nodig hebt, stuurt top, is ruim genoeg en is subliem afgewerkt.