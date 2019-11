Lezersvraag: jouw grootste ergernissen in het verkeer?

Ga los op deze vrijdagmiddag! Op je toetsenbord welteverstaan.

Het is een feit dat het alsmaar drukker aan het worden is op de Nederlandse wegen. Lange files of wegwerkzaamheden dragen doorgaans niet bij aan het humeur. En dan kan je zelf misschien nog zo rustig zijn, wellicht raak je wel opgefokt van het verkeersgedrag van andere weggebruikers.

Vanmorgen stond er ook een file op de A9. Diverse automobilisten vonden het een goed idee om de vluchtstrook als uitvoegstrook te gebruiken. Het klassieke effect van kuddegedrag is hier zichtbaar. Wanneer er eentje over de vluchtstrook gaat komt er een tweede, een derde en voor je het weet is de vluchtstrook een nieuwe ‘rijbaan’ geworden. Op beelden van Rijkswaterstaat op sociale media is te zien hoe een motoragent ingrijpt, het is niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld.

De vluchtstrook is geen uitvoegstrook. Dat maakt de politie duidelijk op de #A9. Ons niet bekend of hiervoor boetes zijn geschreven, maar de boodschap is in ieder geval helder. pic.twitter.com/iF58Q3WPoG — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 1, 2019

Dit brengt ons bij een interessante lezersvraag. Wat zijn jouw grootste ergernissen in het verkeer? Mensen die links plakken op de snelweg, mensen die in dit geval de vluchtstrook gebruiken om een file te omzeilen, mensen die met hun telefoon spelen tijdens het rijden, mesen die op het allerlaatste moment invoegen? Je kunt tal van dingen bedenken waardoor jij in je auto hardop “Hey hallo!” roept over een verkeerssituatie. Deel je ergernissen in de comments hieronder!

Fotocredit: @jaapie via Autojunk.