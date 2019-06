Citroën gaat geen eendjes reanimeren

Niet geheel onverwacht, maar het was leuk geweest.

Wat is de meest iconische Citroën? Moeilijke vraag, dat zijn er namelijk nogal wat. Gebaseerd op succes kan het er maar eentje zijn, of beter gezegd, eendje zijn. De Lelijke Eend, officieel 2CV geheten, is de meest geproduceerde Citroën aller tijden, bovendien was hij ook het langst in productie (van 1949 tot 1990(!)). Een auto die het zo lang volhoudt, dat is een icoon op zich.

Andere auto’s zoals deze, bijvoorbeeld de Volkswagen Kever, Fiat 500 en MINI Cooper, bewijzen dat dergelijke successen niet perse een ding van het verleden hoeven te zijn. Met een moderne twist zijn alledrie die auto’s redelijk succesvol herzien in het vorige decennium. Alhoewel, de Kever is dood. De Fiat 500 en MINI Cooper daarentegen, die leven nog wel en met succes. Volgens simpele statistieken heeft Citroën zo’n 66 procent kans om een 2CV-revival te laten slagen. Dus, Linda Jackson, CEO van Citroën, is dat een idee?

Niet eentje die de sinds 2014 aangewezen topvrouw wil verwezenlijken. Sowieso zou Citroën laat op het feestje zijn waar de MINI, Beetle en Fiat 500 al bijna 15 jaar aanwezig zijn, volgens Jackson gaat het meer om de innovatie. Het idee van de Eend werkte goed, maar dat is het verleden. Simpel gezegd wil Jackson de eend liever opnieuw uitvinden dan reanimeren.

Dat is begrijpelijk, je moet als merk vooruit. Jackson heeft naar eigen zeggen wel wat mensen de oude Citroëns laten analyseren, om te kijken wat die auto’s op en top Citroën maakt. Die elementen heeft ze laten vertalen naar de de huidige tijd en dat zorgt ervoor dat de auto’s modern zijn, terwijl ze Citroën-karakter hebben. Een Eend is kennelijk volgens de topvrouw niet Citroën genoeg om opnieuw gemaakt te worden. Weten we dat ook weer. (via TopGear UK)

Foto: de Citroën REVOLTe Concept uit 2009, die onder de naam DS2 als 2CV-opvolger op de markt had moeten komen. Dat is niet gebeurd.