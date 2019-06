Geen hybride-aandrijving voor GT-modellen Porsche

Goed nieuws!

Hybride aandrijving is niet perse een slechte ontwikkeling. Een prominente rol voor de verbrandingsmotor met een groene knipoog is misschien wel het beste van twee werelden. Kijk maar naar auto’s als de Ferrari LaFerrari: 800 pk uit een gigantische V12, maar met elektro-power sturen de motoren van de ‘Arie bijna 1.000 pk over de achterwielen. Je kan veel zeggen van dergelijke hypercars, maar de elektromotor draagt wel degelijk bij aan de beleving van dat soort heftige auto’s.

Porsche is op zich redelijk bezig met hun ‘echte’ modellen en de rest gescheiden te houden. De 911-serie blijft trouw aan zo veel mogelijk oude recepten, terwijl Porsche flink inzet op de Macan, Cayenne, Panamera en zelfs de nieuwe elektrische Taycan. Al die auto’s mogen lekker geld verdienen, de 911-serie moet een rasechte sportauto worden, en daar past geen elektrificatie bij. Alhoewel, Porsche heeft plannen om de 911 (992) ook in een hybride-versie te leveren. Dat doet ons vrezen voor de GT-versies als de GT2 en GT3. Ja, hybride aandrijving zal dat soort auto’s wellicht sneller maken. Maar willen we dat, tegenover de puristische knipoog van die auto’s?

Andreas Preuninger, hoofd ontwikkeling van de Porsche ‘GT-division’, heeft goed nieuws voor ons. Circuitprestaties moeten losstaan van wat het standaard Porsche doet, dus niet omdat de reguliere Porsches allemaal elektro-meuk aan boord krijgen, moeten de circuitauto’s daar ook onder vallen. Sterker nog: Preuninger gaat ervoor zorgen dat hybride aandrijving totaal geen rol gaat spelen bij de aankomende GT3 (RS) en GT2 (RS) versies van de 911. Ook werd al eerder gezegd dat de GT3 zijn atmosferische 4.0 liter boxer-6 blijft behouden, voor het turbo-spul (en dus de meeste pk’s) is de GT2-serie bedoeld.

In deze wereld waar milieu vaak de beste stuurmansauto’s doet vernaggelen, is het goed dat Porsche bij hun trouwe recept lijkt te blijven. Wanneer we de nieuwe 911 GT3 en GT2 mogen verwachten, weten we niet. (via Autocar)

Image-credit: @vfv001 op Autojunk.