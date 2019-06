Ook van deze karaktervolle auto gaan wij afscheid nemen

Kom op! Deze was net zo leuk en verfrissend.

“Vroeger was alles beter. toen werden er nog echte auto’s gemaakte. Originele rauwdouwers. Pretentieloos vervoer, maar wel met karakter. Het is tegenwoordig alleen maar premium of budget, op een paar verdwaalde middenklassers na“

Bovenstaande is zo maar een interpretatie van diverse autoliefhebbers. Het is vrij eenvoudig om te stellen dat vroeger alles beter was. Net als de muziek: die was vroeger ook veel beter. Dat komt voornamelijk omdat wij de goede muziek hebben onthouden. Pak een oude top 40 erbij om te zien dat ‘ie voor 75% gevuld stond met rommel. Daarbij zien we helaas ook over het hoofd dat er vandaag de dag geweldige artiesten tussen zitten. Dat geldt zowel qua muziek als auto’s, overigens.

De Citroen C4 Cactus is zo’n wagen. De auto houdt het midden tussen crossover en een hatchback. Het is niet zozeer een hele snelle of luxe automobiel. Nee, de Cactus is een leuke, praktische vijfdeurs die er lekker funky uitziet. Met name de eerste generatie was briljant. Deze had ‘kussens’ in de deuren: ideaal voor in de stad. Bij de facelift werd het een en ander al iets ‘normaler‘ gemaakt, waardoor de kussentjes (Airbumps) bijna geheel verdwenen.

Maar het wordt nog erger. Het Amerikaanse Motor1 meldt dat Xavier Peugeot bevestigd heeft dat deze generatie van die C4 Cactus meteen de laatste is. In absolute zin krijgt de auto een opvolger, maar deze zal compleet anders zijn en een andere naam krijgen. Dat zijn in onze ogen niet echt de kenmerken van een opvolger.

De Citroen C4 Cactus zal niet direct uit het modelgamma gehaald worden. De auto is anderhalf jaar geleden voorzien van de discutabele facelift. Normaal gesproken heft een model dan nog twee tot drie jaar de tijd. Citroen moet goed nadenken hoe ze nu dit gedeelte van het gamma gaan bedienen. Tijdens de carrière van de aantrekkelijk geprijsde C4 Cactus heeft Citroen namelijk de stekker uit de C4 Berline gehaald. Daar is geen opvolger voor gekomen. Het nieuwe model zal beide auto’s moet gaan vervangen.