Citroën, lees mee: zó moet een nieuwe DS - Autoblog.nl

Citroën en grote sedans kennen een lange geschiedenis, maar een ‘echte’ nieuwe DS is er al in tijden niet meer geweest. Jammer, aldus deze ontwerper.

Met het merk DS doet Citroën iets leuks: de DS 9 lijkt een soort nieuwe ‘echte’ DS te zijn. Een grote sedan met de naam DS die ook nog eens een detail als de hooggeplaatste knipperlichten achter huisvest. Leuk hoor. Maar ook een beetje slap. De basis is overduidelijk de Peugeot 508, waar het exacte snuitje van de DS 7 Crossback op is geplakt. Misschien moeten we het maar accepteren: het mateloze succes en de iconische status van de originele Citroën DS is niet voor herhaling vatbaar.

Snoek

De Citroën DS, in de volksmond her en der ook wel bekend als ‘snoek’, heeft bijna geen uitleg nodig. Om dat toch even kort te doen: de auto was bedoeld als een grote sedan, min of meer een directe opvolger voor de Traction Avant. Citroën propte de auto tjokvol met dingen die de wereld nog nooit had gezien, niet in de laatste plaats de hydraulische veerbollen die voor zijdezachte rijeigenschappen moesten zorgen. Dat alles werd verpakt in een koets met vele rondingen, met een bijna sigaarvormige carrosserie en een daklijn die naar achter iets afloopt. Helemaal voor een sedan was de DS (en zijn ‘instapvariant’ ID) een succes: bijna 1,5 miljoen exemplaren werden gebouwd.

Reïncarnatie

De DS kreeg zijn nodige opvolgers: de CX die eveneens een icoon werd, de XM die wat gevoeliger ligt, de arme, arme C6: de mooiste geflopte auto en dus de DS 9, wat we nog maar moeten zien. Een Koreaanse ontwerper vond dat het tijd was om de DS opnieuw uit de vinden. Zijn visie voor een nieuwe Citroën DS ziet er zo uit.

Kernzaken

Naast de kenmerkende lijnen van de DS, wilde designer Sang Won Lee een aantal belangrijke punten van de Citroën verwerken in zijn digitale opvolger. De eerdergenoemde hooggeplaatste knipperlichten bijvoorbeeld, die compenseren voor de lage lichtbak aan de achterzijde. En de koplampen met hun bijzondere vorm, die bij de laatste wijziging van de DS veranderden in vier ronde koplampen achter glas. Ook de puntige vorm en chromen strip aan de voorkant moest in het design opgenomen worden.

Zo kun je doorgaan en doorgaan over wat de DS iconisch maakte. De nieuwe Citroën DS van Lee laten allemaal de auto zien op hele lage vering, wat de echte DS ook kon met zijn hydraulische systeem. De gehele lijn van de auto die vanaf het midden afloopt naar één punt achteraan. De afgesloten wielkast achter. Ook al is het nog allemaal een beetje futuristisch, de DS van Lee heeft het allemaal.

Digitaal

Zoals gezegd, de nieuwe Citroën DS is gewoon een ‘hobbyproject’ van een aan de weg timmerende designer. Er is geen associatie met Citroën en/of plannen om de auto te bouwen. Wat ons betreft jammer. Als Citroën ooit een nieuwe DS wil bouwen, is een belletje richting Lee aan te raden.

Fotocredit: Sang Won Lee