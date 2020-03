Hyundai Prophecy is een enorm lekker ontwerp

De Zuid-Koreaanse autofabrikant heeft een nieuw model gepresenteerd. De Hyundai Prophecy lijkt wat weg te hebben van andere auto’s.

Misschien zat er iets raars in de koffie, maar ondergetekende ziet vormen van een Porsche Taycan en het vooraanzicht van een Tesla Model 3 terug in deze Hyundai Prophecy. De auto is een concept van het automerk en moet de toekomst van EV’s bij Hyundai voorstellen.

Dit is een elektrische auto. Hyundai laat echter niets los over de aandrijflijn van dit concept. De focus ligt op het ontwerp van de auto. Het concept is getekend met de ‘Sensuous Sportiness’ designfilosofie van het merk. Het is niet de eerste auto dat met dit thema in gedachte getekend is. De Hyundai 45 die vorig jaar werd gepresenteerd was het eerste model met die filosofie.

Naast vloeiende lijnen wat de aerodynamica ten goede moet komen, is het interieur gericht op ruimte en technologie. Hyundai zegt dat door het gebruik van een elektrische aandrijflijn er meer vrijheid is voor ruimte in het interieur. Het is behoorlijk concept en niet realistisch voor huidige maatstaven. Zo heeft de Prophecy geen stuurwiel, maar joysticks.

Het opmerkelijke interieur daargelaten, is het uiterlijk van dit concept wel aantrekkelijk te noemen. Bijzonder lekker kunnen we wel zeggen. We noemden al even de Taycan en van het zijaanzicht kun je er ook een vleugje AMG GT 4 Door in zien. Mooie complimenten voor Hyundai met deze Prophecy. Vergeleken worden met de genoemde auto’s is immers beter dan een Fiat Multipla of een Pontiac Aztek.

Publiek en pers zou de Prophecy in Genève gaan zien. Omdat de autoshow niet doorgaat moeten we het voor nu doen met deze digitale presentatie.