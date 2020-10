Nederlands Indy-succes: Rinus Veekay pakt eerste podium - Autoblog.nl

De ‘Amerikaanse Max Verstappen’ Rinus Veekay harkt nu al lekkere resultaten binnen in de Indy 500: de jonge Nederlander eindigde op het podium.

Als je denkt aan Nederlanders in de autosport, zal de naam Max Verstappen snel vallen. In de Formule 1, in ieder geval voor ons Europeanen de hoogste tak van autosport, is dat inderdaad de enige Nederlander. Maar ook in andere series, zoals Le Mans bijvoorbeeld, zijn genoeg Nederlanders te vinden.

Rinus Veekay

En als je even de Grote Oceaan oversteekt, kunnen we sinds recent een naam toevoegen aan dit lijstje. Rinus van Kalmthout is een 20-jarige Nederlander uit Hoofddorp die vroeg erbij was om een racecarrière te volgen. Hij besloot dat te doen in de VS, vandaar dat zijn ‘lastige’ Nederlandse naam veranderde in de bijnaam Rinus Veekay. De volledige loopbaan van de jonge coureur heeft @jaapiyo al eens doorgenomen.

Podium

Dat Veekay potentie heeft, dat was al bekend. Dat zet zich nu om in het eerste mooie resultaat. Op donderdagavond lokale tijd startte een race op de Indianapolis Motor Speedway die sowieso vol met potentie zat voor de Nederlander, want hij harkte een polepositie binnen. Vanaf de voorkant van de grid beginnen hielp waarschijnlijk goed mee aan een derde plek: de eerste keer dat Rinus Veekay namens zijn team Ed Carpenter Racing op het podium verschijnt.

Gevecht

Dat ging niet zonder de nodige spanning. Veekay zat de hele race in gevecht met Colton Herta (Harding Steinbrenner Racing), eveneens 20 jaar. Ondanks meerdere pitstops bleek de hele race een wisseling van de wacht te zijn voor Rinus en zijn leeftijdsgenoot. Regerend kampioen Josef Newgarden (Team Penske) wist echter de twee jongens voorbij te schieten en eindigde op de eerste plaats. Ook moest de tweede plek toegegeven worden aan Alexander Rossi (Andretti Autosport). Veekay eindigde het duel met Herta in principe onderaan op de vierde plek, maar wist ‘met moedige inhaalacties’ uiteindelijk het gevecht der jonge talenten op zijn naam te schrijven. Ondanks dat Veekay zijn pole niet kon overzetten naar een eerste plek, wist hij wel de snelste ronde te pakken.

Tevreden

“Ik ben uiteraard ontzettend blij met dit resultaat, deze prachtige podiumplaats en mijn eerste IndyCar-trofee”. Dat verklaart Rinus Veekay zelf aan de plaatselijke pers na het behalen van een plek op het podium. “Ik moet eerlijk bekennen: ik had er kort voor het einde van de race, toen ik eventjes vijfde lag, niet meer op gerekend.”

Ook is Veekay blij met de vriendelijke concurrentie in de vorm van Colton Herta. Kennelijk proberen ze niet eens elkaar constant te vinden, maar het lukt toch. “We zitten vaak bij elkaar in de buurt, Colton en ik. Ik moet hem nageven dat hij fair de strijd aangaat. We vechten op het scherp van de snede, maar het is altijd eerlijk en ik beleef er veel lol aan.”

De volgende race vindt plaats op zaterdag en Rinus Veekay hoopt op een herhaling van zijn podium. Hij gaat in ieder geval zijn best doen. Wij hebben niks dan lof voor de jonge debutant.