Zo klinkt de V12 van Lamborghini’s nieuwe hypercar [video]

De ongeblazen V12 met 830 pk laat voor het eerst van zich horen.

Lamborghini is niet vies van een special edition. Met enige regelmaat presenteren ze een gelimiteerd model dat nog extremer is dan hun reguliere modellen. Vorig jaar maakten we bijvoorbeeld kennis met de 820 pk sterke Lamborghini Sián en het jaar daarvoor met de SC18 Alston. Ook dit jaar kunnen we weer een dergelijke auto verwachten. Een belangrijk verschil: deze is niet voor de openbare weg bestemt.

Dat laatste is interessant, want Aventadors en afgeleiden daarvan worden juist vaak puur voor de show gekocht. De kans dat je er een op de Düsseldorfse Köningsallee tegenkomt is veel groter dan de kans dat je er een bij de Nürburgring treft. Met Lamborghini’s nieuwste hypercar zal dat dus anders zijn.

Lamborghini kondigde de auto aan in oktober, vergezeld van de afbeelding die boven het artikel staat. Omdat het een circuitauto is, wordt deze gebouwd door Squadra Corse. Zij ontwikkelden ook de SC18, hoewel die wel straatlegaal was. De nieuwe hypercar van Lamborghini zal over een 830 pk beschikken. Dit vermogen is afkomstig uit een atmosferische 6.5 liter V12. Dat moet wel heel lekker klinken. Als je nieuwsgierig bent naar het geluid hebben we goed nieuws. Lamborghini geeft ons vandaag namelijk alvast een voorproefje in de onderstaande video:

Dit klinkt in ieder geval een stuk beter dan de teaser van Maserati. Over het design van de Lamborghini-hypercar geeft de video nog weinig prijs. Wel meldt Squadra Corse dat de auto een grote achtervleugel, een roofscoop en een motorkap met twee luchtinlaten zal krijgen. Deze elementen waren ook al te ontwaren op de teaserafbeelding. Aangezien de straatlegale Lambo’s er vaak al heel extreem uitzien, verwachten we niets minder dan een buitenaards design.

Een datum krijgen we nog niet, maar Lamborghini belooft dat de nieuwe hypercar voor het eind van het jaar zijn wereldpremière zal beleven.