Citroën XM Tissier is de meest bizarre occasion - Autoblog.nl

Een Citroën XM occasion met zes wielen en twee zitplaatsen. Zelfs voor het eigenzinnige Citroën is dit een hele vreemde creatie.

Citroën is één van die sympathieke merken die de echte petrolhead meestal wel kan waarderen. Dat is al decennialang zo. Zo zijn er ook petrolheads die een visie hadden op hoe een Citroën er anders uit kan zien, wat zich vertaalde in coachbuilders als Chapron en Heuliez. Sommige van hun creaties waren net zo eigenaardig als Citroën zelf als merk is, sommige waren gewoon ronduit prachtig.

Tissier

Het tegenovergestelde daarvan is Tissier. Die staan bekend om vooral handige creaties. DS’en en CX’en geconverteerd naar sleepwagens of grote bussen: handig. Dit vertaalde zich dan weer naar bijvoorbeeld ambulances. Vaak werden er meerdere assen toegevoegd. De iets latere XM bood de basis voor eenzelfde verlenging/toevoeging van assen, maar pakte het iets gestroomlijnder aan. De meeste creaties van Tissier passen verrassend goed bij het design van de auto.

Zo komen we bij de Citroën XM Tissier. Zoals je kunt zien: het geheel is aardig bizar. De auto is flink verlengd, daarna verhoogd. Om deze enorme verlenging met een sissier te laten aflopen, werd dus een extra as toegevoegd: deze Citroën XM Tissier is een zeswieler. Onder het mom ‘bedrijfswagen‘ wordt alles achter de voorstoelen bruikbare ledige ruimte en heeft de XM geen achterstoelen.

Praktische bedoeling

Exacte dimensies zijn onbekend, maar eerlijk gezegd lijkt de Citroën XM Tissier helemaal geen onpraktisch ding. Wellicht om te manoeuvreren, maar de flinke hoogte en nog flinkere lengte maakt dit ding ideaal voor de aannemer die er net even wat stijlvoller uit wil zien. Enige nadeel is de achterklep: dit is een gigantische omhooggaande klep, terwijl twee deuren makkelijker zouden zijn. Bijkomend nadeel: in het tussenschot achter de voorstoelen zit een raam, maar de achterklep is een grote lap metaal. Al maakt dat natuurlijk niks uit als je de auto vollaadt met spul.

Advertentie

Het is sowieso jammer dat deze unieke Citroën XM Tissier, die trouwens ooit op Autojunk is geüpload, niet wordt bijgestaan door een nette uitleg en goede foto’s van de verkoper. De staat is goed en het unieke van de auto zou de prijs opdrijven tot 22.500 euro. De auto heeft 214.000 km gelopen en heeft de 2.1 liter turbodiesel met 110 pk aan boord. Mocht jij nou 22.500 euro overhebben voor deze geniale Citroën XM Tissier op Marktplaats, sla je slag! Maar bij serieus gebruik: doe ons een lol en vervang die afschuwelijke Halfords-lichtmetalen velgen. Dat is wat ons betreft het enige smetje op het blazoen van dit unieke apparaat.