Eindelijk duidelijkheid over verlaten benzinepomp langs de A12

Rijkswaterstaat deelt de plannen voor de verlaten verzorgingsplaats.
Wie op de A12 tussen Duiven en Zevenaar rijdt, komt langs de verzorgingsplaats Oudbroeken. Al jaren ligt het oude BP-pompstation er zo bij: verlaten, beklad met graffiti en bezaaid met onkruid. Niet echt een fijne plek waar je met het gezin even gaat picknicken. Het was lang onduidelijk waarom het er zo bij lag, maar nu weten we eindelijk wat er gaat gebeuren met het spooktankstation langs de A12.
Rijkswaterstaat geeft de genadeklap: verzorgingsplaats Oudbroeken is vanaf vijf januari definitief gesloten voor het publiek. Tanken kon al niet meer, even uitrusten vanaf begin volgend jaar dus ook niet meer. In november zijn de bomen op het terrein gekapt. Binnenkort beginnen ze er met de sloop van het tankstation.
Wie durfde om hier te stoppen voor een pauze, moet dat vanaf nu doen bij andere plekken in de buurt. Alternatieven zijn verzorgingsplaatsen Bergh-Zuid op de A12 bij de Duitse grens of Stille Wald op de A18 bij Wehl. Vrachtwagenchauffeurs kunnen gebruikmaken van de Truckparking Duiven aan de A12 bij afrit 28 (Duiven).
Rijden over het graf van het verlaten pompstation
Volgende maand (januari 2026) komt er een bouwweg zodat bouwverkeer niet over de lokale wegen hoeft te rijden. De bouwvakkers gaan hier werken aan het knooppunt Liemers. Op dit knooppunt wordt straks de nieuwe, doorgetrokken A15 verbonden met de verbrede A12.
Bouwcombinatie GelreGroen mag het project uitvoeren. Zij hopen tegen het einde van 2031 klaar te zijn met alle aanpassing binnen project ViA15. Dit omvat het ombouwen van het spookstation naar knooppunt, maar ook het doortrekken van de A15, extra rijstroken op de A12 en A15. Dit moet de files op de A12, A50, A325 en N325 doen verdwijnen. We gaan het zien. Voor nu; rust in vrede, verzorgingsplaats Oudbroeken…
Reacties
Roskampies zegt
Voor de Ev rijders foto van de maand. Een mooie kiek maken bij dit pompstation. Ter illustratie einde ICE.
Maarten123 zegt
Doen we daarna een rondje langs uitgerangeerde 1-fase palen.
rwdftw zegt
Het werd hoog tijd! De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is de aorta tussen de Rotterdamse haven en het Rührgebied. Er is ontzettend veel vrachtverkeer wat of de A50 moet pakken, of de Pleyroute. De A50 haalt dagelijks het nieuws vanwege ongelukken en opstoppingen en de Pleyroute staat ook vast vanaf in de spits. Dan zou je zeggen : pak lekker de trein (Betuweroute) maar die gaat ook maar tot de grens omdat het Duitse deel nog steeds niet is aangelegd.
Ondertussen staat het KAN gebied (knooppunt Arnhem Nijmegen) muurvast als iemand ook maar een peuk uit het raam gooit ergens in het gebied. De aanleg van dat stukje A15 wordt al jaren getraineerd door bewoners van de regio en milieuclubjes. Die kregen alleen wel een dikke bak karma toen een beoogde tunnel werd vervangen door een brug. Al dat getraineer had namelijk zoveel geld gekost dat de tunnel die iedereen wilde hebben te duur werd. Nu moet iedereen tegen een brug aan kijken.
marcus zegt
Dat zou ik persoonlijk niet erg vinden. Ik kan een mooie brug of viaduct wel waarderen…. :)
Bert zegt
In de jaren 50 was er al sprake van om de A15 door te trekken. In 1997 zijn ze gestart met de aanleg van de betuwelijn.
Waarom is destijds niet besloten om naast de betuwelijn gelijk het laatste stukje A15 te tealiseren. Nu is dan eindelijk de knoop doorgehakt, maar man man man, wat hadden we miljarden kunnen besparen door destijds in 1 opdracht het werk uit te voeren
En is regeren niet vooruitzien?
Johanneke zegt
Ies natoergebied.
Extra weg = extra uitstoot. Iedere dag 7 uur lang de pley muurvast is natuurlijk niet extra uitstoot, dat begrijp je wel toch. Lekker auto’s die constant in zijn 1 optrekken en weer afremmen.