Eindelijk duidelijkheid over verlaten benzinepomp langs de A12

Rijkswaterstaat deelt de plannen voor de verlaten verzorgingsplaats.

Wie op de A12 tussen Duiven en Zevenaar rijdt, komt langs de verzorgingsplaats Oudbroeken. Al jaren ligt het oude BP-pompstation er zo bij: verlaten, beklad met graffiti en bezaaid met onkruid. Niet echt een fijne plek waar je met het gezin even gaat picknicken. Het was lang onduidelijk waarom het er zo bij lag, maar nu weten we eindelijk wat er gaat gebeuren met het spooktankstation langs de A12.

Rijkswaterstaat geeft de genadeklap: verzorgingsplaats Oudbroeken is vanaf vijf januari definitief gesloten voor het publiek. Tanken kon al niet meer, even uitrusten vanaf begin volgend jaar dus ook niet meer. In november zijn de bomen op het terrein gekapt. Binnenkort beginnen ze er met de sloop van het tankstation.

Wie durfde om hier te stoppen voor een pauze, moet dat vanaf nu doen bij andere plekken in de buurt. Alternatieven zijn verzorgingsplaatsen Bergh-Zuid op de A12 bij de Duitse grens of Stille Wald op de A18 bij Wehl. Vrachtwagenchauffeurs kunnen gebruikmaken van de Truckparking Duiven aan de A12 bij afrit 28 (Duiven).

Rijden over het graf van het verlaten pompstation

Volgende maand (januari 2026) komt er een bouwweg zodat bouwverkeer niet over de lokale wegen hoeft te rijden. De bouwvakkers gaan hier werken aan het knooppunt Liemers. Op dit knooppunt wordt straks de nieuwe, doorgetrokken A15 verbonden met de verbrede A12.

Bouwcombinatie GelreGroen mag het project uitvoeren. Zij hopen tegen het einde van 2031 klaar te zijn met alle aanpassing binnen project ViA15. Dit omvat het ombouwen van het spookstation naar knooppunt, maar ook het doortrekken van de A15, extra rijstroken op de A12 en A15. Dit moet de files op de A12, A50, A325 en N325 doen verdwijnen. We gaan het zien. Voor nu; rust in vrede, verzorgingsplaats Oudbroeken…