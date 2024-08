CJIB wil niet hersenloos aanmaningen versturen

Met het toeslagenschandaal nog vers in het achterhoofd uit het CJIB zorgen over extra kosten naar aanleiding van een aanmaning.

De overheid is er niet om u te plagen. Toch kan het soms zo voelen. Vraag dat vooral aan de ouders naar aanleiding van het toeslagenschandaal. In een vergelijkbare situatie trekt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan de bel. Ze pleiten in het jaarverslag voor meer maatwerk als het gaat om boetes.

CJIB aanmaning

Wie een verkeersboete krijgt moet deze zo snel mogelijk betalen. Betaal je deze niet voor een bepaalde datum, volgt er een aanmaning. Daar komen extra kosten bij kijken. Die kosten kunnen enorm oplopen. Soms kunnen mensen de verkeersboete in eerste instantie al niet betalen om wat voor reden dan ook, de verhoging brengt deze groep alleen maar meer in de problemen.

Bij een boete van 50 euro kan het bedrag na twee aanmaningen al stijgen naar 150 euro. Dan liggen de extra kosten hoger dan de oorspronkelijke boete zelf. Het CJIB zegt dat er soms sprake is van overmacht bij de mensen. Een verhoging van de boete is dan niet op z’n plaats.

Niet alleen kan de boete niet betaald worden, maar heeft zo’n verhoging ook een psychologisch effect op de ontvanger. Er is natuurlijk ook een verschil tussen per ongeluk door rood rijden en met 200 km/u over de snelweg razen.

Wat het CJIB betreft komt er meer maatwerk voor boetes. In plaats van hersenloos verhoging na verhoging de deur uitsturen kijken naar de reden waarom de persoon in kwestie niet kan of wil betalen. Dat kan het CJIB wel willen, maar de organisatie is niets meer dan een automatisch incassobureau van de Nederlandse overheid. Het is uiteindelijk aan het ministerie van Justitie om hier iets van te vinden.

