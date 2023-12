Overheid verdient dik aan aanmaningen verkeersboetes

Terwijl huishoudens in de problemen komen, stapelen de aanmaningskosten van het CJIB zich verder op.

Verkeersboetes. Even afkloppen op het hout, maar het is heel lang geleden dat ik er eentje gehad heb. In Nederland dan. Enfin, in ons land is het hele verkeersboetesysteem een schandalig succesvol iets. Zo’n succes, dat agenten zich soms schamen voor boetebedragen en het laten bij een waarschuwing. Dit, omdat de boetes niet meer in verhouding zouden staan met de overtreding.

Trekt demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz, zich overigens weinig van aan. Want die boetebedragen gaan over minder dan een maand gewoon weer omhoog, hoepla!

Naast de boete bestaat de prent ook uit administratiekosten. Al die hardwerkende ambtenaren in Leeuwarden zijn dagelijks hartstikke druk met het verwerken van boetes omdat er weer een eppo niet oplet bij een trajectcontrole.

CJIB aanmaningskosten

Betaal je die boete niet op tijd, dan stuurt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een aanmaning met een verhoging van de boete. De Nederlandse overheid incasseert jaarlijks miljoen euro’s aan de hand van verkeersboetes, maar de oplopende incassokosten zijn ook een business op zichzelf. Volgens een analyse van de Volkskrant vordert het CJIB jaarlijks 137 miljoen euro (!) aan aanmaningskosten. De informatie is afkomstig van opgevraagde gegevens via de Wet open overheid (Woo). In de periode 2020 tot en met 2022 vormden aanmaningskosten bijna eenvijfde van de ­opgelegde verkeersboetes.

Onverzekerde voertuigen

Een leuk zakcentje voor de overheid: maar ten koste van wat? Het niet betalen van een verkeersboete is vaak geen vrijwillige keuze. De overtreder heeft bijvoorbeeld het geld niet om te boete te voldoen. De incassokosten kan de burger daardoor alleen maar verder in geldzorgen en problemen zuigen. De Volkskrant schrijft dat dit ervoor zorgt dat ieder jaar tienduizenden huishoudens in de problematische schulden komen door dit systeem.

Het gaat met name om boetes voor onverzekerde auto’s, motoren of bromfietsen. Van die 137 miljoen euro aan aanmaningen betrof een kwart van het bedrag een boete vanwege een onverzekerd voertuig.

Op het hebben van een onverzekerd voertuig staat een boete van 370 tot 400 euro. De CJIB kan deze boete twee keer paar jaar uitschrijven als ze een melding krijgen van de Dienst Wegverkeer (RDW). Met twee aanmaningen kan dit bedrag oplopen tot 2.400 euro.

Reactie minister op aanmaningskosten CJIB

De Volkskrant heeft de demissionair minister om een reactie gevraagd. Yesilgöz zegt dat deze kosten te vermijden zijn door op tijd te betalen of door een regeling te treffen. No shit Sherlock. Ik zie de quote “Gewoon betalen, zeker nu” al voor me bij een volgende verkiezingsposter van de VVD in de bushokjes.

Er is vaak een achterliggende reden dat juist dit soort boetes blijven openstaan, aldus Merel van Rooy van het Instituut voor Publieke Economie. Ze komen op de deurmat bij mensen die al in de financiële problemen zitten en bijvoorbeeld de post negeren. Hoe je dit soort mensen kunt helpen is dan weer een andere discussie. Van de 725.000 huishoudens in januari 2023 met schulden ging het bij 125.000 gevallen om huishoudens met een schuld door een verdrievoudigde verkeersboete, zoals een onverzekerde auto, motor of bromfiets.

Met dank aan Sacha voor de tip!