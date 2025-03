Clarkson, May en Hammond zijn terug!

Het GT-pensioen is van korte duur.

Clarkson, May en Hammond gingen met pensioen. Na twintig jaar, duizenden afleveringen, honderden crashes en tientallen ”CLARKSOOOONNN!”-uitbarstingen was het genoeg. Het slotstuk was de aflevering The Grand Tour: One For The Road waarin de drie op prachtige wijze afscheid namen van het publiek. Het afscheid blijkt nu van de The Grand Tour te zijn, want het drietal komt terug met een nieuw programma!

De nieuwe naam luidt: The Not Very Grand Tour. De omschrijving van de show belooft veel goeds. De organisatie British Board of Film Classification (BBFC) noemt het nieuwe programma ”a motoring comedy documentary series”.

De opzet van het nieuwe programma

Dit platform weet ook al te melden hoe de eerste aflevering van seizoen 1 gaat heten. S1E1 heeft de titel ‘The Glory and The Power‘, wat doet denken aan The Beauty and The Beast. De omschrijving van de aflevering verklapt de insteek van het nieuwe programma

”In deze aflevering viert het team de verbrandingsmotor met een blik op beelden van oude avonturen en rijtesten”. Zie The Not Very Grand Tour dus meer als een reünie waarin Clarkson, May en Hammond herinneringen ophalen dan een nieuwe reeks avonturen van het beroemde trio.

Het is natuurlijk nog de vraag of er meer afleveringen komen en of er daarin wel nieuwe avonturen beleefd worden. Gezien het grote afscheid waar ik in het begin aan refereerde, lijkt me die kans klein. Maar laten we het positief bekijken: een nieuwe programma waarvan een seizoen 1 wordt aangekondigd, klinkt niet als een eenmalige terugkeer op de buis.

Wanneer komt het nieuwe programma?

Clarkson, May en Hammond hebben nog altijd een contract bij Amazon Prime Video. Alleen daar kun je het nieuwe programma dus zien. De eerste aflevering van The Not Very Grand Tour wordt op vrijdag 18 april gelanceerd op het streamingsplatform.