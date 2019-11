Clarkson over Greta Thunberg: door haar geen autogekken meer

De man met een mening heeft ook wat te zeggen over de jonge Zweedse klimaatactivist.

Jeremy Clarkson is onsterfelijk. De inmiddels bijna 60 jaar oude Britse presentator maakte furore door het opnieuw uitgevonden Top Gear in 2002 en is nog steeds te zien als grappige klootzak in Amazon’s The Grand Tour. Als grote host van deze twee shows zal het je niet verbazen dat Clarkson een petrolhead is. Sterker nog: er is een grote kans dat de term ‘petrolhead’ door hem uitgevonden, dan wel bekend gemaakt werd bij het grote publiek. Een autofanaat die met Top Gear meer autofanaten in de wereld wilde krijgen. Dat is wellicht nog gelukt ook.

De grote man met een mening bemerkt echter dat er minder en minder jonge mensen fan worden van auto’s. Dat heeft deels te maken met het feit dat we moeten minderen met autorijden vanwege het milieu, en dat brengt ons bij hetgene wat Jeremy Clarkson als de aanstichter van het probleem ziet. Of beter gezegd, wie. Dat is volgens Clarkson de jonge klimaatactivist Greta Thunberg. Deze 16-jarige Zweedse maakt de laatste paar jaar furore als één van de weinige mensen van de jonge generatie die zich actief inzet voor het redden van ons klimaat. Alles wat (te veel) CO2 uitstoot is daarom een doorn in het oog, ook voor Thunberg.

Volgens Clarkson ziet de jonge generatie Thunberg nu als rolmodel. “Iedereen die ik ken die jonger dan 25 is, heeft geen interesse in auto’s. Greta Thunberg heeft de ‘autoshow’ (red: zijn benaming voor de interesse opwekken in auto’s) gesloopt.” Volgens Clarkson worden kinderen door invloeden vanuit school of ouders vanaf de geboorte al de boodschap meegegeven: auto’s zijn kwaadaardig. De nieuwe special Seamen zal ook aandacht besteden aan klimaatverandering. Daar worden ze zowat toe gedwongen.

Maar je kan een dapper jong meisje als Greta toch niet uitfoeteren? Moralistisch gezien staat ze voor een goed doel. Jeremy Clarkson is echter een consequente schelder en zegt het volgende (gericht aan Greta):

She’s an idiot. Going round saying we’re all going to die, that’s not going to solve anything, my dear.

Baal jij er ook zo van dat je kroost jouw interesse in auto’s niet deelt? Dan is dat dus Thunbergs schuld, als we JC mogen geloven. Een ietwat radicaal statement, het moet gezegd worden. (via The Sun)