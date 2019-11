Paus Franciscus in zijn nopjes met nieuwe pausmobiel

Een bescheiden man, onze huidige paus. De opvolger van zijn Lambo is namelijk een nobele burgerlijke SUV.

De paus. Onbedoeld een man met één van de grootste autocollecties ter wereld. Waarom we onbedoeld zeggen: petrolhead zijn behoort niet tot de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in Vaticaanstad te wonen. Maar voor wereldwijd vervoer vertoont paus Franciscus zich in hele andere auto’s. Om nou te zeggen dat zijn collectie enkel bestaat uit Kia Souls of Hyundai Santa Fe’s, nee. Zo ontving hij voor zijn collectie van Lamborghini (als cadeau, mind you) een speciale one of one Huracán LP580-2. Kennelijk wilde het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk ook kunnen rijden in de sneeuw en dan is de achterwielaangedreven LP580 nét de verkeerde keuze. Bummer, Lamborghini.

Daarom is de kans aanwezig dat zijn nieuwe bolide helemaal de auto voor Franciscus is. Het cadeautje van vandaag komt van Renault en Dacia. Om niet alleen de comfortbehoeften, maar ook de sneeuw-capabele behoeften van de paus te bedienen, is het een Dacia Duster. Eén van de goedkoopste manieren om AWD te hebben en het zit waarschijnlijk ook iets comfortabeler dan een Huracán. Ja, zo’n schreeuwende V10 en puur rijplezier ontbreekt aan de Dacia-SUV, maar de heilige rijdt waarschijnlijk toch niet vaak zelf.

Overigens is dit niet het resultaat van een bezoekje aan Roemenië waar de lokale auto-industrie even wil laten zien dat ze de paus willen helpen. Nee, Renault heeft de auto overgedragen aan Franciscus in het Vaticaan zelf. Dat verklaart de grote dakkapel: de paus is zo goed te zien tijdens een paradetocht in zijn thuisstad/land. Het past overigens goed bij wat Franciscus, toen nog een vrij verse paus, zei in 2014. We moeten de verleiding weerstaan om in dure of snelle auto’s te rijden. Toen dumpte hij ook zijn stokoude Mercedes G500 met V8. De Duster met dakkapel is een auto die die wens compleet beaamt. Bovendien is er niks meer burgerlijk dan een ruime auto die op plaatselijke markten slechts een rug of twaalf kost.

Naast de overduidelijke glazen constructie om de paus goed in beeld te brengen, is de auto uitgevoerd in het wit: de kleur die een grote rol speelt bij de Rooms-Katholieken. Of dit een speciaal kleurtje is voor de pausmobiel of gewoon Blanc Glacier wat je op elke Duster kunt bestellen, dat kunnen we niet zo goed zien. We hopen voor de paus dat hij content is met zijn nieuwe wagen zonder paard.