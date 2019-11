Dit is de Clarkson, May en Hammond-special van dit jaar

Je kunt de special al over een paar weken kijken. Of je wacht tot de oliebollen binnen zijn en de kerstboom opgetuigd staat.

Hoewel het trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond inmiddels behoorlijk ‘uitgekauwd’ kan aanvoelen maken ze nog altijd gave specials. Wie heeft er nu geen goede herinneringen aan de Top Gear specials rond de kerstperiode?

Met The Grand Tour maken de drie presentatoren ook dit jaar weer een mooie holiday special. Ideaal voor tijdens de kerstdagen. Amazon Prime heeft uit de doeken gedaan wat we dit jaar mogen verwachten. Het zijn geen auto’s die centraal komen te staan, maar een stel boten.

De special heet Seamen. Clarkson, May en Hammond hebben elk een eigen boot en de uitdaging is om de Mekong Delta (Vietnam) veilig en zonder issues over te steken. Natuurlijk gaat het niet volgens plan en komen de presentatoren in de problemen.

Voor de autoliefhebber zal deze nieuwe aanpak even wennen zijn. Het voordeel van de special is dat je onafgebroken naar het trio kunt kijken zonder tussenkomst van de studio, een test van een auto of iets anders. The Grand Tour Presents: Seamen verschijnt vrijdag 13 december exclusief op Amazon Prime. Een voorproefje krijg je in de trailer hieronder.