CODE ZWART: horrorweekeinde op de Europese snelwegen!

Code zwart, of eigenlijk code wit. Geen zwarte zaterdag, maar witte zaterdag! Het verkeer naar de wintersport is druk!

We weten het allemaal, in de zomer is er altijd zo’n zaterdag dat iedereen en zijn moeder in de auto stapt om op vakantie te gaan, of om terug naar huis te komen. Zo’n zaterdag is er ook in de winter, noemen we die dan witte zaterdag?

Eén ding is zeker, morgen is die zaterdag waarop het het wintersportvakantie verkeer allemaal tegelijk de weg op glibbert. In Nederland helemaal, want de “voorjaars”-vakantie in de regio Midden en de regio Zuid is ten einde en in de regio Noord staat iedereen juist te trappelen om naar de sneeuw te trekken.

Nou zijn wij het niet die claimen dat het een puinhoop op de wegen wordt hè? Nee dat zegt de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, oftewel de ANWB, en als die het zegt dan is het natuurlijk waar.

Waar moeten we dan wegblijven?

Ja, Autoblog, vertel ons dan, waar moeten we wegblijven? Nou vorige week riepen we nog op om weg te blijven van het carnaval, nu komt iedereen die dat braaf gedaan heeft wel weer terug naar huis natuurlijk.

De meest populaire bestemmingen in de winter vind je natuurlijk daar waar er sneeuw ligt. Dat is in Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland. In Noord-Italië schijnt tot zondag ook iets te doen te zijn met wintersport, dus ook daar kan het druk zijn. Wie geld heeft om naar Zwitserland te gaan, heeft meer geluk, de ANWB voorspelt daar minder drukte.

Deze middag is het kneiterdruk rond Parijs (is het daar weleens niet druk?) en op zaterdag wordt het aanschuiven op de routes van en naar de Franse en Oostenrijkse Alpen.

Prognoses verkeer wintersport

Nou is de ANWB servicegericht, dus die knallen hun prognoses voor het wintersport verkeer online en wij delen die voorspellingen dan weer met jullie, onze gewaardeerde Autoblog-lezer.

Allereerst de ellende die je onderweg naar of terugkomend van de wintersport in Zuid-Duitsland en Oostenrijk kunt verwachten. Er wordt veel vertraging verwacht, want Nederlanders zijn uiteraard niet de enige Europeanen die op wintersport gaan.

De grootste kans op vertraging is er op de:

A3 Würzburg – Neurenberg.

Würzburg – Neurenberg. A5 Karlsruhe – Bazel (bij Karlsruhe).

Karlsruhe – Bazel (bij Karlsruhe). A7 Ulm – Füssen.

Ulm – Füssen. A8 Karlsruhe – München – Salzburg (bij Pforzheim).

Karlsruhe – München – Salzburg (bij Pforzheim). A9 Neurenberg – München.

Neurenberg – München. A10 Salzburg – Villach.

Salzburg – Villach. A12 Kufstein – Innsbruck.

Kufstein – Innsbruck. A13 Innsbruck – Brennerpas.

Innsbruck – Brennerpas. S16 Bludenz – Landeck (Bludenz – St. Anton).

Bludenz – Landeck (Bludenz – St. Anton). A93/A12 Rosenheim – Kufstein – Innsbruck.

Rosenheim – Kufstein – Innsbruck. A99 Ringweg München.

Ringweg München. B179 Füssen – Nassereith (Fernpasroute).

Als we dan meekijken met de voorspellingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond voor La Douce France Blanche dan is dat lijstje wat korter. Maar druk wordt het en niet alleen bij Parijs.

Drukke wegen dit weekend zijn de:

A40 Mâcon – Chamonix – Mont Blanctunnel.

Mâcon – Chamonix – Mont Blanctunnel. A43 Lyon – Chambéry.

Lyon – Chambéry. RN90 Albertville – Bourg St. Maurice.

Albertville – Bourg St. Maurice. D1091 Grenoble – Briançon (tussen Le Bourg-d’Oisans en La Grave).

Denk overigens niet dat je er bent als je de snelweg verlaat: de laatste kilometers zijn vaak de zwaarste. Dan nog even het weerbericht. In Duitsland heb je onderweg kans op sneeuw en ook in de Alpen sneeuwt het in de ochtend nog lekker door. Maar dat is goed, want als je dan aankomt op je bestemming ligt er verse sneeuw en kan de winterpret beginnen! Denk nog even aan je vignet!