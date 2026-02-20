Eindelijk: fatbikehoofdstad van Nederland voert fatbikeverbod in!

Als het eerste schaap over de Dam is…

Enschede had de primeur. Dit is de eerste Nederlandse stad waar in delen van het centrum niet op een fatbike mag worden gefietst. Dit fatbikeverbod gaat op 11 maart 2026 in. Hierna gaan meer gemeenten volgen. Sterker nog, de stad die overladen is met fatbikes, Amsterdam, gaat nu ook voor een plaatselijk fatbikeverbod.

Eerder kreeg het voorstel voor een verbod in de hoofdstad niet genoeg steun van de gemeenteraad. PvdA en GroenLinks twijfelden nog, maar gaan nu deze partijen toch mee met de plannen. Daardoor is er een ruime meerderheid voor het voorstel en is de stemming voor een fatbikeverbod in Amsterdam een formaliteit.

Problemen met verbod opgelost

Eerder liepen beleidsbepalers tegen problemen aan om zo’n verbod te kunnen invoeren. Wat is een fatbike bijvoorbeeld en hoe maak je er een aparte categorie van. Deze struikelblokken lijken nu gepasseerd.

De gemeenteraad van onze hoofdstad heeft al zo’n definitie van de fatbike vormgegeven. Het gaat om fietsen met een band van tenminste zeven centimeter dik. Vervolgens hoeft de raad alleen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen voor de invoering van het verbod.

Niet heel Amsterdam wordt fatbikevrij

Wethouder Melanie van der Horst geeft nog wat extra duidelijkheid over het aanstaande fatbikeverbod in Amsterdam. Ze kijkt nu naar het verbieden van de dikke fiets op bepaalde plekken in de stad. Over de exacte locaties moet nog vergaderd worden, maar één ding staat vast: niet heel Amsterdam wordt voorlopig fatbikevrij. Daarnaast moet het toegestaan blijven om met de dikke fiets aan de hand in de verbodsgebieden te lopen.

En de rest van Nederland?

Naast Enschede en Amsterdam maakte ook de politiek in de gemeente Albrandswaard in de regio van Rotterdam werk van een fatbikeverbod. En zo moet het in meer steden en gemeenten gaan gebeuren. Er zijn nog geen concrete maatregelen op landelijk niveau, maar in het coalitieakkoord beschrijft het minderheidskabinet wel de problematiek. Fatbikes moeten een aparte categorie krijgen met een minimumleeftijd, helmplicht en de lokale verboden.

Bron: NH Nieuws