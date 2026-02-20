Eindelijk: fatbikehoofdstad van Nederland voert fatbikeverbod in!

Als het eerste schaap over de Dam is…
Enschede had de primeur. Dit is de eerste Nederlandse stad waar in delen van het centrum niet op een fatbike mag worden gefietst. Dit fatbikeverbod gaat op 11 maart 2026 in. Hierna gaan meer gemeenten volgen. Sterker nog, de stad die overladen is met fatbikes, Amsterdam, gaat nu ook voor een plaatselijk fatbikeverbod.
Eerder kreeg het voorstel voor een verbod in de hoofdstad niet genoeg steun van de gemeenteraad. PvdA en GroenLinks twijfelden nog, maar gaan nu deze partijen toch mee met de plannen. Daardoor is er een ruime meerderheid voor het voorstel en is de stemming voor een fatbikeverbod in Amsterdam een formaliteit.
Problemen met verbod opgelost
Eerder liepen beleidsbepalers tegen problemen aan om zo’n verbod te kunnen invoeren. Wat is een fatbike bijvoorbeeld en hoe maak je er een aparte categorie van. Deze struikelblokken lijken nu gepasseerd.
De gemeenteraad van onze hoofdstad heeft al zo’n definitie van de fatbike vormgegeven. Het gaat om fietsen met een band van tenminste zeven centimeter dik. Vervolgens hoeft de raad alleen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen voor de invoering van het verbod.
Niet heel Amsterdam wordt fatbikevrij
Wethouder Melanie van der Horst geeft nog wat extra duidelijkheid over het aanstaande fatbikeverbod in Amsterdam. Ze kijkt nu naar het verbieden van de dikke fiets op bepaalde plekken in de stad. Over de exacte locaties moet nog vergaderd worden, maar één ding staat vast: niet heel Amsterdam wordt voorlopig fatbikevrij. Daarnaast moet het toegestaan blijven om met de dikke fiets aan de hand in de verbodsgebieden te lopen.
En de rest van Nederland?
Naast Enschede en Amsterdam maakte ook de politiek in de gemeente Albrandswaard in de regio van Rotterdam werk van een fatbikeverbod. En zo moet het in meer steden en gemeenten gaan gebeuren. Er zijn nog geen concrete maatregelen op landelijk niveau, maar in het coalitieakkoord beschrijft het minderheidskabinet wel de problematiek. Fatbikes moeten een aparte categorie krijgen met een minimumleeftijd, helmplicht en de lokale verboden.
Bron: NH Nieuws
Reacties
Robert zegt
“Het gaat om fietsen met een band van tenminste zeven centimeter dik.”
Te koop: fietsbanden, diameters 22″, 24″ en 26″. Breedte: 2 3/4″ (69,85 mm) en v.v. all-terrain loopvlak.
DeWitteCondor zegt
Exact. Het is net als met designerdrugs. Gewoon de samenstelling weer iets veranderen en hoppa, we kunnen weer door.
Stefje zegt
Klinkt altijd mooi, designerdrugs. Maar als je ze neemt ben je aan de goden overgelaten qua mogelijke langdurige hersenschade.
baardmijt zegt
Zeker.
Het handjevol fietsenmakers dat aan die dingen wil werken krijgt het druk, want 99% procent van fatbikeminnend Nederland is niet in staat dat zelf te gaan doen.
minimoke1984 zegt
Dat dus
jaso013 zegt
Wat een lachertje dit weer zeg. Binnen. No-time zitten er vanden op van 6cm breed. Echt complete waanzin dit. Er is al een verbod op e-bikes die niet voldoen aan de eisen en daar wordt al op gehandhaafd. Maar goed laat ze maar lekker aanmodderen in de gemeentes dan hebben ze weer het idee dat ze goed bezig zijn.
baardmijt zegt
Ook fijn als je net zo’n ding hebt aangeschaft, niet opgevoerd, geen gashendel, je houdt je keurig aan de regels. Mag je er ineens niet meer overal mee fietsen. Belachelijk.
Ik begrijp best dat die drie mensen in Amsterdam boos zullen zijn.
kniesoor zegt
Dan maar verhuizen naar een plek buiten Amsterdam. Da’s sowieso verstandiger 😆
potver7 zegt
Tsja, de gemeente Amsterdam was ooit de eerste gemeente die snorfietsen de rijbaan op stuurde, en vervolgens kwam de landelijke politiek met een helmplicht voor snorfietsen. Niet dat legale snorfietsen nou zo gevaarlijk zijn, maar 99% van de snorfietsen in de stad was niet legaal – en door een maas in de wet word zo’n ding pas van de weg gehaald (WOK status) als die harder ging dan iets van 34 km/u in plaats van 25 km/u.
Ook toen was de gemeente Amsterdam al bij de landelijke politiek aan het aandringen op strengere regels voor gemotoriseerde tweewielers.
Mede door de helmplicht voor snorfietsen is de fatbike populair geworden, en die zijn af-fabriek zo mogelijk nog makkelijker op te voeren dan snorfietsen. Tel daarbij op dat er geen leeftijdsgrens is voor die dingen, dus dat de overlast van fatbikes nog veel groter is dan die van snorfietsen ooit geweest is, laat zich raden. En in een drukke stad als Amsterdam zorgt dit voor grote problemen.
Dus: snap ik deze stap? Jazeker!
Ben ik het eens met de maatregel? Nou, nee… ik snap de spagaat waar de stad in zit, maar heb meelijden met de BOA’s die dit moeten gaan handhaven – dat is gewoon niet te doen. Net zoals het handhaven op opgevoerde fatbikes niet te doen is, of het weren van fietsers in voetgangersgebieden.
Maar goed, deze maatregel neemt Amsterdam puur vanwege het uitblijven van maatregelen door de landelijke overheid. In het regeerakkoord staat natuurlijk wel het een en ander, maar tegen de tijd dat dat wetgeving is zijn we wel een paar jaar verder.
Overigens heeft één van de grootste fatbikeleveranciers van Nederland al juridische stappen aangekondigd tegen Enschede en Amsterdam vanwege deze verboden. Benieuwd wat daar uit komt.
scoobyej20 zegt
Heel goed! Nu nog een algemeen Nederlands verbod op die dingen!