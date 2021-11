Column: AB-scribent bekijkt BMW iX, verandert niet in steen

Ik heb mijn angst onder ogen gezien en de BMW iX vol in de ogen gekeken. Voorlopig is nog steeds alleen mijn hart van steen.

In de Griekse mythologie moest je wel een beetje oppassen. Voordat je het weet veranderde je opeens in iets anders. Een boom ofzo, of een koe, of een klomp steen. Dat laatste gebeurde als je zo dapper en dom was om Medusa aan te kijken. Een monsterlijke vrouw met een paar slangen op haar hoofd.

Gelukkig hoeven wij ons daar tegenwoordig geen zorgen meer om te maken. Althans, dat hoefde nooit, totdat de BMW iX gepresenteerd werd aan het volk. Nou is BMW de afgelopen jaren sowieso al een beetje moeilijk aan het doen qua designs. Als liefhebber van de stokoude producten van het merk is het lastig om de liefde levend te houden. Zelfs BMW zelf had er moeite mee dit ding te verdedigen.

De iX leek vanaf plaatjes een nieuw dieptepunt te worden, met die bizarre grille en gekke proporties. Is Medusa veranderd in een auto? Ik had niet direct zin in het beproeven van mijn geluk. Gisteren kwam het echter toch zo ver. Met mijn broer toogde ik namelijk naar Die Heimat om te zoeken naar een dikke vette dinoproof F11 met zes-in-lijn. Het was geen geweldig succes. De exemplaren die we vooraf als doelwitten hadden gesteld bleken allen de nodige issues te hebben die niet op de foto’s in de advertentie zichtbaar waren. Zoals deze op creatieve wijze beschadigde achterbumper.

Uiteindelijk kwamen we na een tocht langs de kenmerkende stacaravans op grindveldjes echter ook terecht bij een heuse BMW-dealer. Geen succes qua auto, maar het leverde ook nog een ander gevaar op. Ik kwam nu oog in oog te staan met de iX. Zou deze dino dat overleven, of werd dit voor mij de meteoor?

Langzaam spreidde ik de vingers van de hand voor mijn ogen. Na een tijdje raakte ik gewend aan de aanblik van de neus. Het was een zwart exemplaar met zwarte nieren, dus ideaal om mee te beginnen. Het viel me redelijk mee. Ik liep een keer om de auto heen en misselijkheid of hartkloppingen sloegen nog niet toe. Dus ik waagde het om de deur open te doen. Er bleek zo’n moderne computer in te zitten die mij welkom heette.

Het interieur vond ik eigenlijk best wel fraai. Ik stapte uit en keek naar de 22″ pornojetsers. Ik merkte dat ik steeds meer begon te wennen aan de looks. Sterker nog, de proporties zijn eigenlijk…best oké. Veel moderne BMW’s zien er in het echt beter uit dan op foto’s, maar dat is iets anders dan zeggen dat ze in het echt fraai zijn. Deze iX viel me echter…honderd procent mee. Het voelt erg vuig om het toe te geven maar, ik zou ‘m best overwegen als ik een ton had om op een EV stuk te slaan.

Zou ik ‘m echt kopen in plaats van een Taycan of e-tron GT? Nee waarschijnlijk niet, laat staan in plaats van iets met een dikke benzinemotor. Maar toch, ik ‘snap’ ‘m ergens wel, die iX. De positieve auto-verrassing van het jaar? Ik denk zomaar van wel. There, I said it. Ik hoop maar gewoon dat jullie me niet allemaal anders gaan zien dan voorheen…