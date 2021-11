Verenigingen van eigenaren haten elektrische auto’s met passie

VvE’s haten elektrische auto’s. Maar racisme tegen de elektrische auto mag natuurlijk niet. En dat zorgt voor hoge spanningen.

Tsja het is maar lastig die EV transitie. We moeten er volgens onze overlords allemaal aan geloven binnen nu en afzienbare tijd. Maar hoe meer EV’s er verkocht worden, hoe meer mensen tegen praktische problemen aanlopen. We kennen allemaal wel de wachtrijden bij het oplaadstation richting de wintersport en de laadkabels waar je over struikelt in je woonwijk. Vandaag in dezelfde categorie: brandjes die ontstaan in parkeergarages onder appartementencomplexen.

Een van de nadelen van elektrische auto’s is zoals bekend de manier waarop ze in de hens gaan. Ik hoor de Tesla fans al roepen en ja, natuurlijk zijn er ook auto’s op fossiele brandstof die zichzelf soms immoleren. Maar zelfs even zonder in te gaan op de cijfertjes, hebben EV’s daarbij wel een extra probleem. Ze zijn namelijk notoir moeilijk om te blussen.

VvE’s en EV’s

Deze eigenschap leidt er volgens de NOS toe dat verschillende Verenigingen van Eigenaren afwijzend staan ten opzichte van het vooruitzicht EV’s in hun parkeergarages op te nemen. Als het misgaat en een enorme, moeilijk blusbare vuurbal ontstaat, kan er immers forse schade optreden voor iedereen. In een extreem geval kan een gebouw door zo’n fikkie zelfs instorten. Dat VvE’s EV’s kennelijk soms ‘weigeren’, begrijpt Nils Rosmuller van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wel:

We kunnen ons goed voorstellen dat hier uit voorzorg gehandeld wordt en zo veiligheidsrisico’s letterlijk buiten gehouden worden. Nils Rosmuller, heeft empathie voor VvE’s

Kees Oomen van Stichting VvE Belang is het met Nils eens. Maar volgens Kees mogen VvE’s het eigenaren van EV’s niet weigeren hun auto op hun eigen plaats neer te zetten. Dergelijke discriminatie is immers uit den boze. De andere bewoners zullen er maar gewoon aan moeten wennen.

Waar die bewoners tot nu toe echter niet hoefden te wennen als ze in meerderheid daar geen zin in hadden, is laadpalen in de garage. Over de bouw van zo’n paal mag de VvE namelijk wel beslissen volgens de wet. En dus ook eventueel besluiten dat het allemaal mooi niet doorgaat.

Notificatieregeling

In 2023 verandert echter ook dat laatste. De overheid wil de EV-adoptie graag bevorderen en dus wordt in 2023 de ‘notificatieregeling’ ingevoerd. De eigenaar van een EV mag dan zelf unilateraal bij de VvE aangeven dat hij een laadpaal laat installeren in een garage. Vervolgens moet die VvE er maar mee dealen.

Zowel Oomen als Rosmuller is dat een leuk plan in theorie, doch zal dit in de praktijk problemen veroorzaken. En dit niet alleen puur omdat de VvE-besluitvormingsstructuur buitenspel wordt gezet. Als een laadpaal in een garage wordt gezet, zijn daar wettelijk gezien namelijk ook extra maatregelen voor nodig. De paal moet beschermd worden tegen een aanrijding, er moet een centraal systeem zijn om alle laadpalen uit te kunnen schakelen en ze moeten dichtbij een ingang/uitgang staan.

Als hier structurele aanpassingen voor nodig zijn, roept dit de vraag op wie daar dan over gaat en wie de kosten draagt. In principe gaat de VvE hierover, maar worden zij verplicht om kosten te maken aan verbouwing van het pand als iemand het recht neemt een laadpaal te bouwen? Ook de plaatsing van de palen is niet zomaar even handig geregeld. Vaak zijn specifieke parkeerplaatsen namelijk verbonden aan het eigendom specifieke appartementen. Eventjes wisselen van plek is dus niet zo makkelijk als het lijkt.

Pfff…Alsof het nog niet genoeg was dat wij dino’s de magnifieke verbrandingsmotor verliezen, krijgen we nu dus nog meer leed op ons bord. Dit gaat immers ongetwijfeld extra aflevering van de rijdende rechter opleveren. Een gruwelijker vooruitzicht is er zelden geweest.