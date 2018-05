Combinatie van Ferrari en Ford is Fast & Furious

Powerrrrr!

In de categorie epische knutselprojecten schotelen we je vandaag deze klassieke Ford Mustang voor die aangedreven wordt door Ferrari-power. Hoewel we bekend zijn met enkele klassieke Italianen met American Muscle onder de kap, zoals de De Tomaso Pantera en Iso Grifo, is de omgekeerde combinatie wat zeldzamer. Er was natuurlijk wel de Vector M12 met Lambo-power, maar volgens ons blijft het daar wel bij. Een gevaarlijke uitspraak gezien het grote aantal lopende auto-encyclopedieën onder de lezers van deze site, maar we leven nou eenmaal graag op de grens.

Wellicht was dit allemaal anders geweest als Enzo Ferrari wél zijn toko aan Henry Ford de tweede verkocht had in de jaren ’60. We zullen het nooit weten. Maar dankzij American Legends uit Phoenix, Arizona krijgen we binnenkort een inkijkje in wat had kunnen zijn. De restomodders zijn namelijk bezig met Project Corruptt, een Mustang uit 1968 die Ferrari-bloed door zijn aderen heeft stromen.

Het begon allemaal 14 jaar geleden, toen een van de gozers achter de Corruptt een gele ‘Stang kocht in Texas. Eind vorig jaar werd er eindelijk een snood plan bedacht om iets te doen met de oldtimer. Toen legden de makers ervan namelijk beslag op de motor uit een Ferrari California. Aanvankelijk deed de bouwer daar overigens vaag over op de speciale Facebook-pagina die is opgezet voor de auto. Daarop werd alleen geteased met dit zinnetje:

Should hopefully upset quite a few people.

De trollen van American Legends weten natuurlijk heel goed dat zowel enkele Mustang-adepten als Ferrari-zeloten op hun achterste poten staan te steigeren als ze kennis maken met dit hybride peerd. Normale autoliefhebbers daarentegen zien vooral een episch apparaat ontstaan. Vooral als je vervolgens een plaatje als dit tegenkomt:

Nou zijn we altijd een beetje ambivalent als het gaat om turbo’s. Aan de ene kant krijg je er meer power door (yay), maar aan de andere slokken de slakkenhuizen geluid op (meh). Hopelijk valt het in dit geval door de speciaal gefabriceerde uitlaten mee met de schade:

Los van de motorische aanpassingen wordt ook de rest van de auto grondig herzien, zoals te doen gebruikelijk bij restomods. De extra power moet ook nog enigszins verantwoord op de weg gebracht worden. Tevens wordt de koets subtiel aangepast. Het dak ligt wat lager en de neus is iets ingekort om de verhoudingen op punt te houden. Uiteindelijk moet het er ongeveer zo uit gaan zien:

Doe jij spontaan de C-walk voor deze gecorrumpeerde ‘Stang?