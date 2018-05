Dit is de enorm gestegen waarde van Volvo

Li Shufu wil graag cashen.

Je moet een beetje visie en geluk hebben in deze wereld, dan zijn er mooie dingen mogelijk. Neem nou Li Shufu. De Chinees begon ooit met het verkopen van koelkasten en is inmiddels uitgegroeid tot miljardair in de autobranche. Met Geely verdient hij een fortuin in eigen land. Wij Europeanen kennen hem echter vooral omdat Geely de eigenaar is van Volvo en Shufu onlangs een belang van net geen tien procent in Daimler nam.

De Volvo-deal lijkt nu een gouden greep te zijn geweest van de Chinese zakenman. Geely kocht Volvo in een periode dat de (auto)wereld het lastig had. De crisas was net losgebarsten, de olieprijs was sky high en de Amerikaanse autofabrikanten stonden (dus) aan de rand van de afgrond. Chrysler en The General moesten noodgedwongen een beroep doen op de Amerikaanse staat om overeind te blijven. Ford stond er nog net wat sterker voor en probeerde zich te redden door alle ‘buitenlandse’ kroonjuwelen uit hun Premier Automotive Group te verpatsen. Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo, alles mocht voor een appel en een ei de deur uit. Weg is weg en op is op.

Veel interesse uit de oude wereld was er niet, dus gingen de merken naar onder andere TATA en Geely. De Chinezen betaalden naar verluidt 1,8 miljard Dollar voor het Zweedse merk. De deal werd getekend op 28 maart 2010. Nu, een dikke acht jaar later, wil Shufu Volvo naar de beurs schuiven. Drie Amerikaanse banken zijn ingeschakeld om de beursgang dit jaar nog te faciliteren. Er moet een notering komen op de beurzen van Hong Kong en Stockholm. De verwachte waardering van het bedrijf: ergens tussen de 16 en 30 miljard Dollar. KA-CHING-A-LING.

Misschien was Victor Muller dus zo gek nog niet met zijn plannen voor Saab. Alleen lukte het hem niet lang genoeg te overleven om weer relevant te worden…