Vrije Trainingen Spanje: Ricciardo crasht, Mercedes snel

De man waarmee Daniel en Max hierboven poseren past zo te zien ook in een RB14.

Het F1-seizoen is vier races oud en normaal zou dat betekenen dat we je op dit moment al konden vertellen wie er kampioen wordt. Maar gelukkig is dat dit jaar niet zo makkelijk. In de eerste vier races won Ferrari twee keer en pakten Mercedes en Red Bull ieder één overwinning. Bovendien lijkt de ongelooflijke dominantie van Mercedes in de kwalificatie-sessies voorbij te zijn. Hamilton pakte in Australië weliswaar nog de pole met een enorme marge, maar sindsdien is Vettel de koning van de zaterdagen.

Het zit allemaal echter nog zo dicht bij elkaar dat de doorontwikkeling van de auto’s dit jaar waarschijnlijk het verschil gaat maken. De Grand Prix van Spanje is wat dat betreft altijd een belangrijk moment. Het circuit waar de teams dankzij de wintertest het meeste ervaring mee hebben is een favoriet moment om de eerste grote updates van het jaar te introduceren. Vanochtend tipten we dit issue al eventjes aan. McLaren en Ferrari hebben waarschijnlijk de meest in het oog springende nieuwe onderdelen meegebracht, maar reken er maar op dat de rest ook niet stilgezeten heeft. Wie heeft de zaken het best voor elkaar?

VT1:

VT1 is vooral een spannend moment voor Robert Kubica. Voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi in 2010 komt de Pool weer in actie tijdens een heus Grand Prix weekend. Verder vliegt er een plethora aan flo viz in het rond. De teams gebruiken de speciale verf om de werking van hun aerodynamische updates te testen.

De Mercs zoeken pas na twintig minuten het asfalt op. Op dat moment is Max de enige die zich nog niet vertoond heeft op het circuit. Even later voegt ook de Nederlander zich onder zijn collegae op de baan. De Mercs zijn direct vlijmsnel op de softs. Met name Bottas gaat als een speer. Hij staat bijna een seconde los van zijn teamgenoot en nog verder voor op de rest van het veld. Pakt Mercedes dan net als vorig jaar de hegemonie terug hier in Spanje?

Voordat we dat definitief kunnen concluderen gaat Ricciardo kablabber. Biem, alweer een RB14 in de kreukels. Er volgt een virtuele Safetycar.

Veel coureurs schieten overigens van de baan. Er staat wat wind en het asfalt heeft nog weinig grip. Kubica beleeft ook een wat rommelige sessie. Hij moet een nieuwe vloer laten monteren op zijn auto in de garage. Wel lijkt hij wat sneller onderweg te zijn dan Lance Stroll in de andere Williams.

Magnussen zorgt in zijn gebruikelijk stijl weer voor het andere opvallende moment van VT1 door Leclerc nodeloos af te snijden op het rechte stuk. Bizar na hetgeen in Bakoe al gebeurde. Maar de Deen geeft nou eenmaal zero fucks.

1. Bottas (softs)

2. Hamitlon (softs)

3. Vettel (supersofts)

4. Verstappen (medium)

5. Raikkonen (supersofts)

6. Alonso (softs)

7. Ricciardo (softs)

8. Grosjean (softs)

9. Vandoorne (medium)

10. Gasly (medium)

11. Magnussen (medium)

12. Leclerc (softs)

13. Perez (medium)

14. Ericsson (softs)

15. Sainz (supersofts)

16. Ocon (medium)

17. Hulkenberg (supersofts)

18. Hartley (softs)

19. Kubica (supersofts)

20. Stroll (supersofts)

VT2

De tweede training begint met iets lekkerder weer. De temperatuurmeter stijgt richting de 25 graden Celsius en de wind is wat gaan liggen. Desalniettemin begint de tweede vrije training begint met een vloekende Fransman. Grosjean verliest zijn Haas F1 en strandt in het gravel. ‘Oh fudge’, zegt de familieman over de radio. Dat is het programma van Haas F1 naar de gallemiezen.

Het wordt al snel duidelijk dat VT2 draait om het kijken naar bandencompounds. Vooraan het veld zet Mercedes de beste tijden neer, maar in de longruns lijkt met name Red Bull sneller en consistenter te zijn, op zowel de softs als de supersofts. Ferrari zit er ergens tussenin. Een beetje zoals we dat het hele jaar al gezien hebben dus.

Raikkonen beleeft weinig lol aan de tweede training. Eerst schiet hij de baan af en maakt hij een rally-proef van de sessie, daarna ploft zijn motor. Een zorgwekkende ontwikkeling voor Ferrari. Bij Force India lopen de zaken eveneens niet op rolletjes. Perez wordt de baan opgestuurd met een los wiel. Daar is de FIA tegenwoordig streng op. Checo moet zijn roze bolide aan de kant zetten en zijn werkgever zal waarschijnlijk een boete tegemoet kunnen zien.

Aan het eind van het verhaal staat Hamilton bovenaan, maar met Ricciardo en Verstappen op de plaatsen twee en drie plus de puike longruns zal Red Bull veel vertrouwen hebben in een goed resultaat op zondag. Renault valt tegen met de plaatsen 13 en 17. Ferrari zit er nog niet zo goed bij als het team waarschijnlijk gehoopt had, maar in Bakoe beleefden ze ook een matige vrijdag en waren ze op zaterdag oppermachtig. Kortom, het is weer too close to call…en dat zien we graag.

1. Hamilton (softs)

2. Ricciardo (softs)

3. Verstappen (supersofts)

4. Vettel (supersofts)

5. Bottas (supersofts)

6. Raikkonen (softs)

7. Grosjean (supersofts)

8. Magnussen (supersofts)

9. Vandoorne (supersofts)

10. Perez (softs)

11. Ocon (supersofts)

12. Alonso (medium)

13. Hulkenberg (supersofts)

14. Gasly (supersofts)

15. Ericsson (supersofts)

16. Leclerc (supersofts)

17. Sainz (softs)

19. Stroll (medium)

20. Sirotkin (supersofts)