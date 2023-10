Dikke topsedan voor € 50.000 – Autoblog Advies

We gaan op zoek naar een hele dikke topsedan.

Een dikke auto is heel erg leuk, maar je hebt nog wel flink wat afschrijving. Dat wil je niet. Een oude dikke auto is heel goedkoop, maar dan zit je met een hele hoop onderhoudskosten. Dat wil je ook niet. Is er niet een ander ‘midden’. Dat is wat Autoblog-lezer Hendrik zich afvroeg. Hij is het afgelopen jaar aan het kijken naar een opvolger voor zijn Mercedes E500 uit 2007. Die auto begint nu wel een beetje op leeftijd te raken en er staat nog geen twee ton op de klok, dus nu nog prima door te verkopen als youngtimer.

Dikke topsedan

Voor nu is Hendrik op zoek naar nóg niets dikkers. Hij zoekt een absolute topklasse sportsedan met dikke motor. Kijk, dat horen wij graag. Geld moet rollen en ondanks dat zijn budget van 50 mille enorm lijkt voor stervelingen als ons, koop je er tegenwoordig geen nieuwe Golf GTI voor. Sterker nog, zelfs een nette jonge gebruikte lukt niet voor dat geld.

Dikke motor, veel luxe

Verbruik maakt niet zo heel veel uit, zolang het maar een dikke en fijne motor heeft. Hendrik heeft al gekeken naar een Alpina B7, maar betrouwbare exemplaren zijn onmogelijk in dit budget. De Mercedes-Benz S63 AMG is een optie. Een S500 zou kunnen, maar het moet wel iets bijzonders zijn. Dus een BMW 750 hoeft ook niet. Ondanks dat Hendrik nu een Mercedes heeft, hoeft het zeker niet Duits te zijn. Zolang er maar veel ruimte is voor zijn twee boomlange kinderen, voldoende luxe voor zijn vrouw (hij zegt bewust geen parkeerpiepers) en meer dan voldoende om lol te hebben op de Autobahn.

De wensen en eisen voor een dikke topsedan kun je hieronder lezen:

Huidige/vorige auto(‘s) Mercedes E500 Koop / Lease Koop Zakelijk / Privé Privé Budget Tot 50.000 euro Jaarkilometrage Zo’n 20.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Benzine! 98! Geen diesel of EV! Reden aanschaf andere auto Ik wil een grote dikke topsedan met vette motor Gezinssamenstelling 1 lieve vrouw en twee grote kinderen Voorkeursmodellen Mag Duits, hoeft niet per se No-go Alpina B7 of Merc edes S63 (oude te oud, nieuwe te duur)

Verbruik via Spritmonitor/Fuelly

Brandstofprijs: 2,332

Verzekering: 5 jaar schadevrij,

MRB: provincie utrecht

Audi S8 quattro Pro Line Plus (4H)

€ 45.950

2015

115.000 km

Wat is het?

De ultieme auto die alles kan zonder dat het opvalt. Waar een Alpina B7 of S63 AMG behoorlijk ordinair zijn, is de Audi S8 op het saaie af. Dat zien sommigen als nadeel en anderen als voordeel. Haal de plaatjes eraf en iedereen denkt dat je een Audi A6 hebt. Maar laat je niets wijsmaken, dit is een absolute topklasser met een een hele dikke motor en een achttraps automaat.

Hoe rijdt het?

Als een opgevoerde tank! Het is niet dat het een plankharde rauwe sportsedan is, maar de S8 heeft een iets sportiever randje dan de meeste auto’s in de klasse. Het is relatief allemaal, maar het is een typisch ‘richten en gaan’-auto. De S8 is bloedsnel onder alle omstandigheden. Met een paar kleine modificaties kun je eenvoudig een (oké, standaard) RS6 gewoon bijhouden. En waar de RS6 een karikatuur is geworden, is de S8 lekker onopvallend.

Kosten Audi S8

Verbruik: 1 op 7,15

Brandstofkosten: € 544

Gewicht: 1.965 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 117

Verzekering: € 120

Totaal per maand:

Onderhoudsprognose

Hoog, hoger hoogst. Audi’s zijn enorm duur in het onderhoud en de duurste Audi sedan is dus ook prijzig om rijdend te houden. Sommige onderdelen kunnen bij Audi onverklaarbaar duur zijn. Daarnaast is de layout erg slim en compact, maar is het erg lastig om aan de auto te werken. Dat gezegd hebbende kun je de auto gewoon bij de dealer onderhouden en zijn onderdelen ruim voorradig. Ook is de motor geleverd in een hoop andere Audi’s, dus zo exotisch als zijn voorganger is het niet.

Afschrijvingsprognose

Grote Audi-sedans schrijven als een malle af. In dit geval heeft de vorige eigenaar het meeste gedaan. Zeker als je bedenkt dat de nieuwe S8 de lat niet echt heeft verlegd, is dit de beste koop die je kunt doen. Reken er maar wel op dat je even zult afschrijven. Investeren in goed en tijdig onderhoud bij de Audi-dealer verhoogd de restwaarde wel, overigens.

Jaguar XJ Supercharged Supersport (X351)

€ 37.500 (NL, specialist)

2011

65.000 km

Wat is het?

De meest bijzondere auto in dit overzicht. Het exterieur is bijzonder en het interieur ook. Mooi of niet, het oogt nog altijd fris en modern. Maar er is meer bijzonder aan de Jaguar XJ. Het is in dit geval geen XJR, maar wél een supercharged V8. De auto is opgetrokken uit aluminium en dat zorgt voor een laag gewicht. Resultaat: dit zijn hele snelle auto’s! Zoals gezegd is dit geen XJ-R, die kwamen een stuk later en zijn nog nét boven budget.

Hoe rijdt het?

Bijzonder. Het is namelijk niet een sportief afgestelde auto zoals de Audi dat wel is. De balans die inherent aan het concept is, is dat wel. Daarbij is de Jaguar heel erg licht en is de motor een pareltje. Zo’n supercharged V8 reageert direct, met heel erg veel koppel en een heerlijk geluid. Het is een auto waarin je ongemerkt idioot hard gaat.

Kosten Jaguar XJ

Verbruik: 1 op 7,5

Brandstofkosten: € 519

Gewicht: 1.879 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: €140

Totaal per maand: € 768

Onderhoudsprognose

Het is een 10 jaar oude, complexe en Britse sedan die niet meer geproduceerd wordt. Dat is het recept voor veel slapeloze nachten. Helemaal terecht is dat niet. Een Jaguar XJ is niet noemenswaardig betrouwbaarder of onbetrouwbaarder dan zijn concurrenten. Dat gezegd hebbende check altijd of alles werkt en het onderhoud compleet is. Altijd. Alle aandachtspunten kun je bekijken in onderstaande video:

Afschrijvingsprognose

Het voordeel van dit exemplaar is dat de prijs heel erg meevalt. Er valt simpelweg veel minder af te schrijven dan bij een nieuwe. Sterker nog, we zaten met deze niet eens aan de top van het budget! We kwamen niet eens in de buurt. De afschrijving valt mee. Een goede XJ zal altijd 10K waard zijn en deze jongste generatie met deze geweldige motor zal altijd een aantrekkingskracht hebben.

Cadillac CT6 3.0TT Platinum

€ 49.000 (particulier)

2017

70.000 km

Wat is het?

Alle dikke topsedans in dit overzicht hebben een V8, alleen de Amerikaanse inbreng niet. Deze Cadillac CT6 is kort geleverd met een 4.2 Black Wing biturbo motor, maar in Nederland hadden we deze 3.0TT met inderdaad twee turbo’s.

Hoe rijdt het?

Dat kan je Wouter je vertellen, want hij heeft er in gereden. Heel kort door de bocht is het een auto die nieuw niet op kon boksen tegen de concurrentie. De CT6 was héél erg duur en de concurrentie héél erg goed. Nu heeft de afschrijving voor een groot gedeelte zijn werk gedaan en heb je voor 50 mille een topsedan met slechts 70.000 km op de klok. Bekijk de rijtest hieronder:

Kosten

Verbruik: 1 op 8,9

Brandstofkosten: € 437

Gewicht: 1.892 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: € 90

Totaal per maand: € 636

Onderhoudsprognose

We hebben er niet veel ervaring mee op langere termijn. Afgaande op de Amerikaanse fora valt het heel erg mee. De transmissie is niet heel erg denderend, dus check of die goed en soepel schakelt. Is dat niet het geval, dan heb je een goede CT6 gevonden want ze schijnen allemaal matig te schakelen. Als ze bak warm is, schakelt ie beter. Check ook hier of alles werkt uiteraard. Oh, en zoek van te voren even een specialist die ermee overweg kan.

Afschrijvingsprognose

Dit zal de meest pijnlijke worden. Niemand kent de Cadillac CT6. Op dit moment staat er eentje te koop bij een particulier (op moment van schrijven). In Duitsland staan er een handjevol te koop. Dus dit zal nog wel eventjes doorzakken. Voordeel: je kan onderuit de kan bieden en alsnog kans maken. Nadeel: er staan er dermate weinig dat het moment een tweede koper zich aandient, er ineens twee keer zoveel vraag is. Maar houd er dus rekening mee dat zal blijven zakken en zakken. De voorganger van de CT6, de STS, is nu ook voor minder dan 10K te krijgen.

YOLO: Maserati Quattroporte GTS V8 (M156)

€ 47.950

2013

110.000 km

Wat is het?

Letterlijk vertaald is het een Maserati Vierdeurs. Het is de grootste sedan van het merk met een onmogelijke opgave: hij moest de vorige generatie opvolgen. Waar die generatie aanvoelde als een vierdeurs Ferrari 612 met V8, komt deze over als een Chrysler met Maserati-logo. Nieuw was het dan ook een slechte aanbieding: aanzienlijk duurder dan de Duitse concurrentie, terwijl de auto beduidende minder was. Gebruikt is dat helemaal anders, want voor 50 mille heb je een grote Maserati met Ferrari V8 en meer dan 500 pk!

Hoe rijdt het?

Temperamentvol. Het is wel de auto die je het meest betrekt bij het rijden. Het is niet een effectieve sluipmoordenaar als de Audi S8. Het geluid van de V8 herken je uit zuidenden. Niet zo mooi als zijn voorganger, maar die was dan ook tegen het gênante aan voor een limo.

Kosten Maserati Quattroporte

Verbruik: 1 op 6,6

Brandstofkosten: € 589

Gewicht: 1.900 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 109

Verzekering: € 150

Totaal per maand: € 848

Onderhoudsprognose

Hahahaahahahahahahaha. Hahahahahahahaha.

Afschrijvingsprognose

Het is een Maserati, dus vooral de eerste eigenaar heeft er flink onder te lijden gehad. Het feit dat je deze auto nu al voor 50k kunt vinden, betekent dat je je niet druk mag maken om afschrijving. Dat gezegd hebbende, wij denken niet deze auto de klassiekerpotentie heeft van zijn voorganger.

Conclusie dikke topsedan

Ook in dit segment kun je alle kanten op zonder uit te komen bij The Usual Suspects. Onze keuze zou de Jaguar zijn in dit geval. Een bijzonder exterieur, laag gewicht en unieke karaktervolle motor. De prijsstelling is erg scherp op het moment. De beste allrounder is echter de Audi S8.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!