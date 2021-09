Luxe zuinigheidswonder met panoramadak (8.5K) – Autoblog advies

Als je voor niet al te veel een Luxe zuinigheidswonder met panoramadak zoekt, waar kom je dan op uit?

Een auto met een hele grote motor is natuurlijk geweldig. Je hebt altijd vermogen en koppel te over. In alle situaties kun je eenvoudig wegrijden en op lege B-wegen kun je lekker boenderen. Heerlijk! Maarreh, wanneer maak je daar nu gebruik van? Daarbij komen er nog wat meer nadelen kijken bij een grote motor. Denk aan een hoog verbruik, hoge verzekeringskosten, hogere MRB en een hogere aanschafprijs. En dan heb je eindelijk je snelle auto, mag je lekker 100 km/u mee gaan kachelen.

Wat dat betreft was het verzoek van Almer voor het Autoblog Advies een originele. Hij wilde niet de maximale motor, maar juist maximale luxe. Dus een auto met automatische airco, goede verlichting, navigatie, mooie wielen en sowieso een panoramadak. Er moet een panoramadak op zitten. Maar natuurlijk, we zien dat die daken telkens meer in trek zijn. Dus in plaats van zoeken naar maximaal vermogen of minimale bijtelling, kijken we vandaag naar een zuinige auto die rijk is uitgerust.

De wensen en eisen van Almer kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s: Peugeot 206 Forever Koop / Lease: Koop Budget: Tot € 8.500 Jaarkilometrage Zo’n 25.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Ik wil meer opties Gezinssamenstelling 2 volwassenen Voorkeursmodellen Duitse merken, Alfa Romeo, Ford No-go modellen Geen

Voor- nadelen panoramadak:

Een panoramadak heeft zowel voor als nadelen. Iedereen vindt het schitterend, er is meer licht en je hebt de mogelijkheid voor extra frisse lucht. Geweldig. Dan zijn er ook een paar nadelen aan zo’n dak. Het zijn meer onderdelen met elektrische motoren, dus die kunnen (en gaan) kapot.

Ook treedt er vaak lekkage op, zeker na verloop van tijd. Verder is een panoramadak erg zwaar (al gauw een kilootje of 25) en dat gewicht zit ook nog eens daar waar je het niet wil: bovenin. Ook moet je er op letten dat een panoramadak wat hoofdruimte inneemt, zo’n 3 tot 5 centimeter en dan precies op het punt waar je hoofd zit. Dus check altijd zo’n dak of alles werk en dat je erin past.

Fiat 500C – DS3 Cabrio

Dan beginnen we meteen met twee opties die allebei níet in de categorie Luxe zuinigheidswonder met panoramadak vallen. In principe hebben Fiat en Citroen gedacht, we maken er een halve cabrio van. Een beetje zoals een Citroen C3 Pluriel-rijder open rijdt (want je gaat die bogen toch niet thuislaten).

Het is in principe best een slimme oplossing, want je hebt echt het gevoel van een open auto, zonder de nadelen als een veel hoger gewicht of veel kleinere bagageruimte en enorm afname qua stijfheid. De DS3 Cabrio past perfect in dit rijtje. De Fiat 500C in principe ook, maar houdt er rekening mee dat die echt een slag kleiner is.

Opel Adam 1.4 Hardwell Edition

€ 8.445

2013

65.000

De Opel Adam is zo’n auto die we misschien iets te vaak vergeten. Het was een geslaagde poging van Opel om een hip kleintje a la Mini op de markt te brengen, maar dan zonder de retro-Vibe. Dat is redelijk goed gelukt. Het design staat nog steeds als een huis, met name de achterkant is erg uniek en oogt nog steeds vers. De Hardwell-edition is een ode aan uiterst succesvolle Nederlandse muzikant, toch wat leuker dan Golf ‘Pink Floyd’ ‘Rolling Stones’ of ‘Bon Jovi’ Edition.

Een groot voordeel van de Opel Adam is dat het behoorlijk betrouwbare auto’s zijn. In tegenstelling tot veel andere Duitse auto’s in deze klasse is de motor niet verkeerd. Wel is de Adam net niet spannend genoeg om te rijden. Het is zeker niet verkeerd en voor het formaat zelfs zeer volwassen, maar van zo’n auto verwacht je iets meer sjeu. Ook de aandrijflijn is niet bijzonder spannend. Maar het is best zuinig, dat dan weer wel. En in het budget kun je jonge exemplaren vinden met weinig kilometers.

Mini Clubman Cooper Chili (R55)

€ 8.450

2011

135.000 km

De standaardkeuze in dit segment voor een luxe zuinigheidswonder met panoramadak is de Mini. Omdat de Mini best nog wel klein en krap is, hebben we hier de Mini Clubman! Het grote voordeel van Mini’s is dat ze ongelooflijk luxe aangekleed kunnen worden. Het grote nadeel is dat die opties duur zijn en niet iedereen dat doet. Dus controleer of alles erop zit dat je wenst. Er is echt enorm veel variatie in het aanbod. Qua motor is het prima.

De Cooper S en JCW modellen hebben de beruchte THP-motor aan boord. Deze kun je wellicht iets beter ontwijken in dit geval, ook in het kader van brandstofverbruik. De Mini Clubman is geen grote stationwagon, maar wel wezenlijk handiger dan een driedeurs Mini Cooper. Daarbij ziet ‘ie er misschien nog wel eigenwijzer (en dus leuker) uit. Nog een voordeel, er zijn voldoende versies te vinden met veel luxe, maar zoals gezegd: check dat even van te voren.

Hyundai Veloster 1.6 GDI i-Vision

€ 7.750

2011

130.000 km

We gooien het even over een iets andere boeg. De Hyundai Veloster is namelijk een bijzonder geinig alternatief. De auto heeft aan de ene kant twee keer zoveel deuren als aan de andere. Dat heet karakter. Of marketing. Feit is, de Veloster is een leuke auto die je dagelijks prima kunt inzetten. Het is net ietsje praktischer dan auto’s als de DS3, 500 of Adam. De mate van verfijning redt de auto nét niet. De Veloster kan wel iets winnen op het gebied van NVH. Maar, eerlijk is eerlijk, het scheelt niet heel erg veel met auto’s van andere merken uit dezelfde periode.

Naast het feit dat de Veloster wat groter en ruimer is, is de betrouwbaarheid een groot voordeel. Dit zijn zeer puik in elkaar geschroefde auto’s waaraan niet heel erg veel misgaat. De kosten om alles rijdend te houden zijn te overzien. OF je er 1 op 15 mee haalt, is lastig te bepalen. De 1.6 motor met 135 pk heeft namelijk géén turbo. Om de gang erin te houden moet je redelijk wat toeren maken. Echt een gewillige sportieve motor is het niet, dus lol heb je er dan niet mee. Maar hey: het blijft wel heel!

Peugeot 208 XY 1.6 THP

€ 7.950

2012

125.000 km

Een Franse auto met de 1.6 THP-motor. Als dat maar goed gaat! In vergelijking met de 207 is de 208 een grote stap voorwaarts. Zowel qua rijeigenschappen, bouwkwaliteit en betrouwbaarheid is de 208 een stuk beter dan zijn voorganger. Wel vind je de 1.6 THP motor onder de kap, waar iedereen een mening over heeft. Zo desastreus als de oudere 1.6’jes is het niet.

Wel jammer dat het vaak over de (vermeende onbetrouwbaarheid gaat). Want die 1.6 met 150 pk in dit geval is echt een parel van een viercilinder. Onderin is ‘ie zeer gewillig. Mede daardoor kun je de auto goed in de lage toeren rijden. Op hogere toeren is dan meer dan voldoende vermogen beschikbaar. De XY-uitvoering is wat chiquer dan echt sportief. Past prima bij de auto.

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI R-Line

€ 8.500

2009

125.000 km

Ah, nu we het over betrouwbare motoren hebben, de 1.4 TSI staat ook niet bekend als bijzonder betrouwbaar. In veel gevallen is het al fout gegaan bij deze motoren en zijn ze vervangen, gerepareerd of gereviseerd. Check dus altijd even de onderhoudshistorie en vraag naar het olieverbruik. Met 25.000 km per jaar wil je gewoon dat het goed voor elkaar is. Het land staat vol met Scirocco’s met deze motor en voor een paar honderd euro meer kun je je een paar duizend euro besparen.

Op die motor na zijn het namelijk heel erg leuke auto’s. De sportstoelen zijn standaard en zitten geweldig. Het interieur is keurig verzorgd en de motor is fijn blok in de omgang. Ga voor de 1.4 TSI met 122 pk of de een 2.0 TSI (die is wel wat dorstiger). De 1.4 Twin Charger is gaaf op papier, maar niet op asfalt. Qua uiterlijk is het ook nog altijd een leuk ding om te zien.

Yolo: Mazda MX-5 1.8i Exclusive (NC1)

€ 8.750

2007

150.000 km

Als je toch je hoofd in de frisse lucht wil hebben, laat het panoramadak dan even voor wat het is. Sla een luxe zuinigheidswonder met panoramadak over en kies meteen een cabrio. Een Mini Cabrio is een goed optie (en heeft zelfs een schuifdak in het cabriodak!). Maar ga voor de Mazda MX-5! Het is gewoon de leukste auto voor het geld. In het budget is er keuze uit de derde generatie met de 1.8-motor, niet de 2.0. In principe komt dat mooi uit, want de 1.8i is ietsje zuiniger, alhoewel je wel je best moet doen voor 1 op 15.

Qua betrouwbaarheid staat de auto enorm hoog aangeschreven. Toch zijn er wel wat dingen waar je op moet letten. De Mazda MX-5 kan namelijk behoorlijk roesten. Het is bijna te gek voor woorden dat een auto uit 2007 nog zo hard kan wegrotten. Sommige exemplaren hebben al roestbehandeling gehad, andere MX-5’s hebben vaak binnen gestaan en hebben er (nog) niet mee te maken gehad. Ook kunnen onderdelen soms verrassend prijzig zijn. Daar staat dan tegenover dat de fun die je ermee kunt hebben enorm is en ze zijn betrekkelijk waardevast.

