Originele kilometervreter met automaat – AB Advies

We gaan de beste originele kilometervreter met automaat zoeken voor 8 mille. Minder mag ook, uiteraard.

Bij veel aanvragen in de Autoblog Advies-rubriek is een patroon te herkennen. Mensen zoeken iets dat premium is, voorzien van een sportieve uitstraling, veel opties, weinig kilometers, laag verbruik en hoog aanzien. Het is vaak puzzelen in het gestelde budget om dan de geschikte auto te kiezen.

De aanvraag van Henk was heerlijk verfrissend. Allereerst door de huidige auto van hem en zijn vrouw: een Fiat Croma! Een verrassend fijne auto die veel mensen over het hoofd zien. Henk was aangenaam verrast door de auto. Zijn exemplaar komt uit 2005 en heeft al behoorlijk wat kilometers gelopen.

Originele kilometervreter om de Croma te vervangen

Dus moet er moet een andere auto komen. Henk gaat namelijk aanzienlijk meer kilometers maken, vanwege een nieuw huis. De Croma heeft wat ouderdomsgebreken en veel investeren om ‘m dan vervolgens intensief te gebruiken, is misschien niet het meest verstandige om te doen.

Nu is Henk weer op zoek naar een nieuwe auto voor die kilometers en als het kan, weer een muurbloempje. Een buitenbeentje. Want er zijn een paar keiharde eisen voor de nieuwe auto van Henk. Zo moet het een automaat zijn, want zijn vrouw heeft alleen een automaat-rijbewijs. Ook moet er iets van ruimte in zitten. Zeker met een kleine dochter is dat handig. Excuseer, zeker met alle accessoires die je mee moet nemen om een peuter tevreden te houden is het wel lekker om de ruimte te hebben.

De wensen en eisen van Henk voor een originele kilometervreter met automaat kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Fiat Croma 2005 Koop / lease: Koop Budget: 7000-8000 Jaarkilometrage: 40.000 Brandstofvoorkeur: Hybride, LPG, Diesel Reden aanschaf andere auto: Mijn vrouw heeft automaat rijbewijs en deze Fiat is stervende Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 1 dochter van 2 Voorkeursmerken / modellen: Grote kofferbak No-go merken / modellen: Onbetrouwbaar

Chevrolet Orlando 2.0D LTZ (J309)

€ 7.100

2011

125.000 km

Wat is het?

De beste Zuid-Koreaanse Chevrolet! Er was namelijk een tijd dat General Motors de Europese markt wilde veroveren met Daewoo’s die werden voorzien van Chevrolet-badge. Dat werkte overigens veel minder slecht dan je zou denken. Voor 14 euro kon je een Chevy-logo op je Matiz krijgen. Cool. De Orlando was van al die auto’s verreweg de beste. Het beste gebouwd en het fijnst om in te rijden.

Hoe rijdt het?

Best rijdende Zuid-Koreaanse Chevrolet is natuurlijk hetzelfde als best smakend broodje shoarma. Je kan maar een bepaalde hoeveelheid verfijning verwachten. De motor is een Euro 5 diesel, dat is wel lekker. Het is geen racemonster, maar met 160 pk en 360 Nm is het best een vlotte machine. Wegligging is ook prima. Het lijkt sterk op de Opel Zafira, waar de auto ook techniek mee deelde.

Kosten Chevrolet

Verbruik: 1 op 11,92

Brandstof: € 560

Gewicht: 1.659 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 176

Verzekering: € 80

Totaal: € 803

Onderhoudsprognose

In principe niet noemenswaardig anders dan een Opel Zafira van dit bouwjaar. Althans, daar gaan we vanuit. Want geloof het of niet, we hebben niet heel erg veel ervaring met de Chevrolet Orlando.

Afschrijvingsprognose

Het nadeel is dat niemand weet wat het is en dat het er überhaupt is. Het is zeker geen courante waar. Aan de andere kant: je hebt voor 7.100 euro een dikke diesel automaat zevenzitter met alle opties en slechts 125.000 op de klok. Stel sta je over vier jaar dit ding wegdoet voor 2.000 euro, dan nog is je afschrijving erg laag.

Toyota Auris Hybrid Dynamic (E150)

€ 7.999

2010

150.000 km

Wat is het?

Ja, ja: dat origineel moeten we even laten varen. De Toyota Auris is niet heel erg origineel. We zochten naar een Prius, maar met het budget kom je uit op de vorige generatie (of exemplaren met veel kilometers op de klok). Als je een hybride zoekt die betrouwbaar is, dan is dit je auto in dit budget. Lees de volgende zin goed: koop deze auto als je zo min mogelijk financiële sores wil. Het is in principe een Toyota Auris, maar dan met de aandrijflijn van de Toyota Prius. Dus wel een hybride met (kleine) accu, geen stekker.

Hoe rijdt het?

Niet heel erg bijzonder. De Auris was van zichzelf al geen niet heel erg inspirerend en de hybride versie al helemaal niet. De aandrijflijn is duidelijk op zuinigheid afgesteld. Het reageert allemaal met geprogrammeerde vertraging. Dus ondanks dat Vicky Butler Henderson in de reclame zei dat deze auto ‘fun to drive’ is, is dat pertinent niet het geval. Het is niet zo dat de Auris Hybrid slecht rijdt of zo, het is gewoon heel erg gemiddeld. Kleurloos, smaakloos. Maar wel zuinig!

Kosten Toyota

Verbruik: 1 op 17,89

Brandstof: € 420

Gewicht: 1.380 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 60

Totaal: € 549

Onderhoudsprognose

Al die saaiheid betaalt zich in dit kopje terug. De Auris is namelijk heel erg betrouwbaar. Tegen het saaie aan. Qua kosten valt het dus allemaal heel erg mee. In tegenstelling tot de 2.2 diesel van de Auris, heeft deze versie niet echt aandachtspunten die meteen in de duizenden euro’s lopen.

Check hier alle aandachtspunten van de Auris Hybrid:

Afschrijvingsprognose

Het is een zuinige Toyota met vijf deuren, dus dat is altijd goede handel, ongeacht de kilometers. Dit raak je altijd wel kwijt. Handelaren staan ervoor in de rij, maar ook particulier is dit heel erg goed te verkopen.

Peugeot 508 HDI Hybrid 4 BlueLease Premium

€ 7.950

2013

170.000 km

Wat is het?

Een wel heel erg bijzondere auto! En een originele kilometervreter pur sang! De Peugeot 508 is an sich niet zo heel erg spannend, alhoewel het een knappe berline (of break) is die keurig oud wordt. Naast een ordentelijk exterieur is het interieur ook erg fraai. Hier zie je dat Peugeot ietsje hoger in de markt wilde. De techniek is erg bijzonder: een 2.0 HDI-dieselmotor met 163 pk drijft de voorwielen aan middels een automaat. De achterwielen worden aangedreven door de elektromotor. Inderdaad, hetzelfde idee als de PHEV-modellen van Volvo.

Hoe rijdt het?

Zeer comfortabel, uiteraard! De Peugeot 508 is niet echt een auto waarbij Peugeot Sport zijn stempel probeerde te drukken. Dit zijn geweldige auto’s voor de lange afstanden. De automaat is ook niet echt denderend voor mensen met haast. Dat de 508 niet sportief is, wil niet zeggen dat ‘ie sloom is. Dit zijn heel erg vlotte auto’s, namelijk.

Kosten Peugeot

Verbruik: 1 op 16,23

Brandstof: € 412

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 163

Verzekering: € 70

Totaal: € 645

Onderhoudsprognose

Als je op zoek bent naar de meest betrouwbare auto aller tijden, zal niemand een 508 adviseren. Maar het is zeker niet zo erg als de comments willen laten geloven. Allereerst is het zaak een net exemplaar te zoeken met zo min mogelijk eigenaren. Veel issues bij de 508 kwamen bij de vroege 1.6 THP-motoren voor, deze 2.0 diesel is vrij robuust. Je kunt je overigens afvragen of het niet handiger is de 2.0 HDI zonder elektromotor te doen. De accu is niet de nieuwste meer, er is geen halftarief mogelijk.

Check hieronder het 508 Aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Ja, dit is niet heel erg courante waar. Dus goedkoop inslaan is het devies. Een D-segment auto met dieselmotor en wat oudere elektrotechniek schreeuwt niet echt ‘HANDEL!!!’. Dus deze moet je net als je Fiat Croma eigenlijk helemaal oprijden. Dat is ook geen straf natuurlijk.

YOLO: Cadillac BLS 1.9D Elegance Estate Aut.

€ 5.500

2008

140.000 km

Wat is het?

Nou ja, een Saab! Een een Saab is altijd een originele kilometervreter. De Cadillac BLS was wederom een gare poging van General Motors om geld te verdienen. De BLS is meer dan alleen gebaseerd op de Saab 9-3. De auto heeft een andere neus en bips, maar de rest is identiek. Ze werden ook beide in Trolhattan gebouwd. Je kon de BLS als sedan en station krijgen (hoe cool zou een BLS cabrio zijn?). GM werkte samen met Fiat op dat moment, dus deze Cadillac met Zweedste wortels heeft een Italiaanse diesel onder de kap.

Hoe rijdt het?

Nou, als een Saab! Het stuurwiel is een Saab-hoepel met Cadillac-logo erin. Het is op zich allemaal niet zo verkeerd hoor. De motor is krachtig, zuinig en betrouwbaar. De automaat is een beetje matig, maar in deze prijsklasse heb je te maken met iets oudere auto’s en dus oudere automaten. Ook in dit geval is het een erg prettige auto voor de lange afstand.

Kosten Cadillac

Verbruik: 1 op 14,1

Brandstof: € 474

Gewicht: 1.585 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 163

Verzekering: € 80

Totaal: € 717

Onderhoudsprognose

Je hoeft niet naar de Cadillac-dealer toe. De Saab-specialist is het beste adres. Sommige Cadillacs hebben relatief weinig kilometers gelopen (ook met NAP!), dus in principe zijn de voortekenen gunstig, want de technisch identieke Saabs zie je geregeld met 3-4 ton op de klok voorbij komen.

Afschrijvingsprognose

Zelfs Saab-liefhebbers kijken hier nauwelijks naar om. Dus reken maar dat deze auto straks niet te slijten is. De Je zult ‘m dan ook moeten oprijden. We kunnen het niet mooier maken. Of vragen of de Saab specialist de auto wil gebruiken voor Saab-onderdelen.

Conclusie originele kilometervreter met automaat voor lange afstanden:

En dan komen we nu bij de conclusie voor de zoektocht naar een originele kilometervreter met automaat voor dit budget. Zoals je ziet heeft het verbruik een enorme impact op de kosten. Bij deze wat oudere diesels was de handbak nog aanzienlijk zuiniger. We begrijpen dat het een automaat moet zijn, maar het verklaart de wat hoge kosten. Waar je wel rekening mee moet houden is dat je ook 40.000 km per jaar in die auto zit. Dan wil je wel in een auto zitten die lekker ruim en comfortabel is. Daarbij wil je ook niet te hoge kosten hebben. Dus muurbloempjes als de Cadillac BLS (of Seat Exeo TDI) zijn uitstekende opties. Ja, met hybride kun je zuiniger rijden, maar dan speelt het gebruik en rijstijl wel heel erg mee. Het kan dus flink variëren.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto!