Dit is de gepeperde Hyundai Tucson N-Line

De N-Line reeks heeft er een nieuw lid bij in vorm van de Tucson.

Hyundai heeft inmiddels het truttenimago van zich afgeschud. Dat deden de Koreanen met de komst van de i30N en die N is een belangrijke letter geworden binnen de reeks modellen van het merk. Met de N-line presenteert Hyundai een modelreeks die de auto’s nét even wat beter laat smoelen. De Tucson is de nieuwste Hyundai die een N-line behandeling krijgt.

Het N-line sausje op de Tucson is van toepassing op meerdere motoren, dus je bent niet gebonden aan één motorisering. In het geval van de Tucson N-line is er keuze uit zowel diesel als benzinemotoren. De instapper op dieselpower is de 1.6 CRDi met 136 pk, gekoppeld aan een 48v hybridesysteem. Deze kun je overslaan, want Hyundai heeft een veel leukere diesel in de rekken liggen. Er is namelijk ook een 2.0 CRDi met eveneens een 48 volt batterij. Dit blok is goed voor 185 pk. Liever benzine rijden kan met de 1.6 T-GDI. Deze motor, die goed is voor 177 pk, beschikt niet over hybride technologie.

Zo’n N-line is meer dan wat bumpers en badges. Volgens Hyundai is de ophanging aangepast en moet het stuurgevoel daadwerkelijk anders zijn. De veren van Tucson N-line zijn achteraan vijf procent en vooraan acht procent stijver afgesteld. Naast andere bumpers, komt de SUV met 19-inch lichtmetalen velgen, zwarte spiegelkappen en een dakspoiler. In het interieur dikke N-sportstoelen en rode accenten op onder meer het stuurwiel en versnellingspook.

De toffe rode kleur zal niet ieders ding zijn. Voor diegenen zijn er nog acht andere kleuren beschikbaar om te kiezen. De Tucson N-line komt deze lente op de markt, prijzen zijn nog niet bekend.