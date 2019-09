Deze 510 sterke powersedan kost slechts 25 mille

Daar heb je net een Golf voor. Of dít...

Als we denken aan lekker dikke sedans, denken we al heel erg snel aan Duitse merken. Teutoonse premium-merken, om precies te zijn. Dat is ook zeker geen rare gedachte. Ze zijn er nu eenmaal heel erg goed in. Denk aan auto’s als de Mercedes-AMG E63, Audi RS6 en natuurlijk de BMW M5, de grondlegger van het genre.

Door al dat Duitse geweld vergeten we nog weleens dat er nog andere aanbieders waren van zeer dikke sedans, zoals de Cadillac CTS-V. Of als het iets verfijnder moet zijn, de auto die je op de afbeeldingen voorbij ziet komen. Het is een Jaguar XF in R-uitdossing uit 2009. Het eerste jaar dat XF-R geleverd werd. De auto was de opvolger van de XF SV8. Dat was een vrij statige en ingetogen auto. Een leuke sleeper, maar een Jaguar mag wel een beetje extrovert zijn. Dat is het voordeel van Brits ten opzichte van Duits.

Bij de XF R stofte Jaguar zijn schroom van zich af. De XF R heeft een andere bodykit en enorme velgen, die ook standaard onder de XK R uit die periode gemonteerd zijn. Deze uitvoering is ook nog eens een leuke: blauw met een cognac interieur. Is weer eens wat anders dan het standaard zwart en grijs, zonder dat het overdreven is.

Natuurlijk, goedkoop is deze auto geenszins. De verkopende partij wil er graag een kleine 25 mille voor hebben. Daarvoor heb je ook een BMW M5 of Mercedes E-Klasse in AMG-uitdossing. Maar die is niet zo cool als deze Jaguar, die verrassend goed de tand des tijds weet te weerstaan. In dat kader bezien valt de vraagprijs behoorlijk mee. Voor dat geld krijg je wel 510 pk uit een supercharged V8. Veel beter wordt het niet. Interesse? De advertentie vind je hier.