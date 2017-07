Consumentenbond: VW moet opdraaien voor kosten na update

Laat je geen oor aannaaien en laat je portemonnee gewoon thuis.

Naar aanleiding van het dieselschandaal moesten ook Nederlandse Volkswagens van een update worden voorzien. Het kan zijn dat je na deze update problemen hebt ervaren met de auto. Ben je hiervoor teruggegaan naar de dealer en heb je een rekening gekregen, dan is dit niet correct. Heb je al reeds betaald, dan moet dat geld worden teruggestort, stelt de Consumentenbond.

Sinds juni heeft Volkswagen een regeling lopen. Auto’s die een update hebben gehad, kunnen rekenen op extra garantie. Volgens de Consumentenbond heeft Volkswagen dit niet duidelijk gecommuniceerd naar de VW-rijder. Ook is de informatie lastig te vinden op de Nederlandse site van het merk. Dat moet beter, aldus de consumentenorganisatie.

De Consumentenbond heeft bij de toezichthouder van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de bel getrokken. De consumentenorganisatie wil dat de ACM in actie komt als Volkswagen niet duidelijker gaat communiceren.

VW speelt verstoppertje en dat kan en mag niet. We roepen VW op om actief bezitters van sjoemeldiesels te benaderen en te informeren over de mogelijke schade ten gevolge van een update en over de garanties die het geeft. Dat geldt ook voor degenen die de reparatie al zelf hebben betaald.