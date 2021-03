Gloednieuwe DS 4 is ook als La Première lekker - Autoblog.nl

DS trapt af met de DS 4 ‘La Première’, wat Frans is voor First Edition.

Van saaie ontwerpen kunnen we de Fransen niet beschuldigen. De Franse fabrikanten hebben een traditie van eigenzinnige ontwerpen. Dit staat echter niet altijd gelijk aan fraaie ontwerpen. Het meest recente voorbeeld daarvan is de nieuwe Citroën C4. Dat het ook anders kan bewees de luxetak van Citroën met de nieuwe DS 4. Deze auto heeft ook een lekker Frans ontwerp, maar het ziet er nog wel fraai en chique uit. Precies hoe je het wilt hebben bij een premiummerk uit Frankrijk.

De introductie van een nieuw model wordt vandaag de dag vaak luister bijgezet met een special edition. Zo ook bij de DS 4. Normaal gesproken heet zoiets een First Edition of Launch Edition, maar de Fransen hebben daar uiteraard hun eigen benamingen voor. Deze DS 4 heet daarom ‘La Première’. Dat bewijst maar weer eens dat alles in het Frans sexier klinkt.

De DS 4 La Première is te herkennen aan de kleur ‘Glos Grey’ en de zwarte accenten. Met accenten bedoelen we dan het dak, de raamlijsten, de grille en de strip tussen de achterlichten. De wielen zijn 19 inch diamond cut-velgen. De La Première-editie is verder te herkennen aan het logootje met de ‘1’ op de neus. Ondergetekende vindt de vuilniszakkenkleur wel wat hebben, maar mocht het niet je ding zijn: deze uitvoering is er ook in Crystal Pearl. Dat is de parelmoerachtige kleur die je bij de introductie zag.

Bij een special edition als deze mag je verwachten dat de auto uitpuilt van de opties. De DS 4 La Première beschikt dan ook over nappalederen bekleding, voorstoelen met stoelverwarming en massagefunctie, een head-up display, gebarenbediening, Matrix Led-koplampen en de nodige rijhulpsystemen. Toch is deze DS 4 niet ‘FULL OPTION’. Voor 20 inch velgen, een panoramadak en een upgrade van de audio moet je alsnog bijlappen.

De DS 4 La Première is alleen te krijgen als E-Tense 225. Dit is topversie van het model, die 225 pk heeft en een plug-in hybride is, mocht dat nog niet duidelijk zijn geworden uit de naam. Je zou denken dat DS nu ook de prijzen van de DS 4 paraat heeft, maar op dat punt moeten we jullie helaas teleurstellen. Dit topic moeten we dus bewaren voor een volgend artikel.