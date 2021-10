Corolla Nürburgring Edition bestaat gewoon echt

Niemand verwacht een Spaanse inquisitie. Of een Corolla Nürburgring Edition.

Heel, heel lang geleden was de Nürburgring nog onbekend terrein. Men had van de Nordschleife gehoord en dat je erover heen kon met je eigen auto. Maar veel verder dan het hobbycircuit (pun intended) kwam het niet. Dat veranderde rap met de komst van games als Gran Turismo 4 en uitzendingen op Top Gear.

De Nürburgring werd niet alleen een toeristische attractie c.q. walhalla voor de petrolhead, maar ook de droom van menig marketeer. Er zijn een hele hoop auto’s die de naam ‘Nürburgring Edition’ dragen en in sommige gevallen zijn dat Opels als de Corsa en de Astra. Toegegeven, dat is dan vaak wel op basis van de rappe OPC-modellen.

Sedan

Maar nu is er dus een Nürburgring-package voor de Toyota Corolla Sedan! Een van de meest behoudende auto’s ter wereld krijgt de naam van het meest veeleisende circuit ter wereld. Volgens Toyota deelt de auto een onderdeel met de Corolla waarmee Gazoo Racing de 24 uur van de Nürburgring hebben gereden. De grille. Dat was het.

Maar je krijgt wel meer bij dit Nürburgring-pakketje op de Corolla sedan. Denk aan een grotere voorbumper met splitter, dikke sideskirts en een flink aangezette achterbumper. Uiteraard ontbreekt een spoilerlipt ook niet op deze Nürburgring-ridder. Om te laten zien dat jouw Corolla spannender is dan alle andere Corolla’s op deze wereld, zijn er overal 24h Nürburgring-badges aangebracht. Cool!

Motoren Corolla Nürburgring

Minder cool zijn de motoren. Er is geen keuze het blok uit de GR Yaris of een dikke V6. Je moet het doen met een 1.8 Hybrid (met 122 pk) of een 1.8 benzine met 140 pk. In beide gevallen heb je te maken met een standaard CVT-automaat. Om de auto ‘circuitwaardigere’ prestaties te geven krijg je wel een throttle-control-box. Daarmee kun je het gaspedaal iets nerveuzer afstellen. Ook zijn er verlagingsveren voor een betere wegligging.

De Toyota Corolla Sedan met Nürburgring-pakket is alleen aangekondigd voor Thailand en zal helaas niet in Nederland op de markt verschijnen.