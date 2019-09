Zoveel leverden de hypercars van Afrikaanse dictator op (deel IV)

Goede tijden, slechte tijden, want het leven spaart je niet.

Voor wie nu denkt: huh, deel IV? De supercarcollectie van deze Afrikaanse vice-president genaamd Teodorín Nguema Obiang wist de gemoederen flink bezig te houden, al drie delen lang. Door zijn zeer opmerkelijke collectie, bestaande uit bijvoorbeeld een Koenigsegg One:1, een Lamborghini Veneno Roadster, een Bugatti Veyron en veel meer, te delen op Instagram kwamen er wat vraagtekens. Equatoriaal-Guinea, waar Teodorín vice-president is staat nou niet te boek als het rijkste land ter wereld. Zoals het geld vloeit als water op Instagram, zo weinig geld zou er moeten vloeien vanuit zijn functie. Door onderzoek vermoedt men dat een deel van de olieopbrengst in de zak van de familie verdwijnt. Als zoonlief dit soort auto’s kan betalen, klinkt het niet gek dat papa, mama en eventueel ander kroost de hele bevolking in de armoede trekken door het geld te investeren in persoonlijke rijkdom. Moet je je eens voorstellen dat jij in de rij staat voor een dagelijks dieet van brood zodat Hugo de Jonge zijn 25ste Lamborghini kan kopen. Dan hebben wij het toch iets beter getroffen. Toch?

Anyway, net zoals de vorige keer dat de zaken van de regeringsfamilie niet helemaal eerlijk verliepen, kent men de volgende stappen: de inbeslagname, de veiling, wachten tot het weer gebeurt, nog een inbeslagname, nog een veiling. Daar plakken wij even een deel aan vast: de resultaten. De opbrengst laat namelijk goed zien hoe weinig geld uitmaakte voor de familie in Equatoriaal-Guinea. Er staat helaas geen lijstje van de auto’s die allemaal van Teodorín waren, het was namelijk een Zwitserse ‘collector car sale’ waar meerdere bijzondere verzamelaarsauto’s onder de hamer gingen. Die van de Afrikaanse politicus zijn er makkelijk uit de veilinglijst te vissen: sorteer de opbrengst van hoog naar laag en de eerste negen auto’s zullen iets met hem te maken hebben.

De hoofdprijs is betaald voor de witte Lamborghini Veneno Roadster. Dit is de meest waardevolle Lamborghini uit de geschiedenis van het merk, als je de coupés en cabrio’s bij elkaar optelt kom je uit op negen stuks wereldwijd. De auto, ongetwijfeld het pareltje van de collectie, leverde 7.624.309 euro op (prijzen zijn vrij omgerekend van Zwitserse Franc naar Euro, vandaar de misschien wat vage eindbedragen). Daarna volgde de Koenigsegg One:1, eveneens een zeldzame auto met zeven exemplaren wereldwijd (zes als je het prototype niet meetelt). Bonhams en Koenigsegg konden het niet helemaal eens worden over wat de auto nou waard is, dus is de auto voor veel meer verkocht dan de 1,5 tot 2 miljoen euro wat in eerste instantie de bedoeling was. De auto is uiteindelijk afgetikt op 4.235.727 euro. Een andere bijzondere auto is de Reventón Roadster, maar gezien de andere setting van de foto’s twijfelen we of die ook van de Afrikaanse verzamelaar is. Als het wel zo is, de auto leverde 1,8 miljoen euro op, waardoor Lamborghini net geen 10 miljoen euro liet rollen op deze veiling.

Alle drie de hybride-hypercars van vijf jaar geleden (LaFerrari, P1 en 918), die Teodorín alle drie in het geel heeft uitgevoerd, kwamen langs en verlieten de veiling niet zonder 1 tot 2 miljoen euro op te leveren. De Enzo kwam langs voor 2,8 miljoen euro en voor net geen 1,5 miljoen euro is ook de zeldzame Aston Martin One-77 van eigenaar gewisseld. Kortom: geld, geld en nog eens geld. De totale opbrengst van de collectie van Teodorín alleen was zo’n 25 miljoen euro.

Tot zo ver een autocollectie waar je u tegen zegt. Een aantal zeer bijzondere auto’s passeerde de revue, maar als de staatskas de primaire inkomstenbron is, dan klopt het natuurlijk niet. Daarom dus gewoon eerlijk je centjes verdienen en eerlijk je BTW betalen. Voor je het weet komt de FIOD langs en ben je alles kwijt.