Toto: “Deze Mercedes verdient het niet om te winnen”

Ach gut, acht gut, ach gut. Toto Wolff voelt zich …

In het verleden behaalde prestaties bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ze zetten dingen wel in een ander perspectief. Dat blijkt wel met het team van Mercedes. De vorm die het team uit Brackley liet zien de laatste paar races, was goed. Met name bij de GP van Amerika 2023 ging het uitstekend, met Hamilton vlak achter Verstappen. Jammer dat Lewis gediskwalificeerd werd na de Amerikaanse GP.

Vorig jaar won Mercedes hun enige race van dat seizoen op Interlagos, dus het was niet zo vreemd dat alle ogen gericht waren op Mercedes. En wat presteerden ze? Nada, noppes. Lewis Hamilton eindigde kleurloos op de achtste plaats, George Russell haalde de finish niet eens.

Toto Wolff: Mercedes verdient niet om te winnen

Toto Wolff zit overduidelijk helemaal in zak en as. Aan Sky Sports laat hij het volgende op tekenen:

Een onvergeeflijke prestatie. Er zijn simpelweg geen woorden voor. Die auto finsishte vorige week nog tweede, net als de week daarvoor. Alles wat we deden: het bleef verschrikkelijk. Lewis heeft het uiteindelijk overleefd, maar George… Ik heb alleen maar medelijden voor de coureurs hebben omdat ze zo’n verschrikkelijk hok moeten besturen.



Het geeft aan hoe lastig de auto is. Het ligt op het scherpst van de snede. We zijn overduidelijk geen wereldkampioen tijdens sprintweekenden. De auto reed meer alsof ‘ie op drie wielen reed in plaats van vier. Deze auto verdient geen overwinning. We moeten pushen om te herstellen de komende twee races. Toto Wolff, zit helemaal in zak en as.

OK, het is duidelijk. Toto Wolff voelt zich kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar is dit nu huilen voor de bühne en aandeelhouders? Natuurlijk, in plaats van Mercedes GP is Red Bull nu het dominante team, maar doen Toto en de zijnen het écht zo slecht?

Zo slecht is het allemaal niet hoor

We doken er eventjes in en het antwoord is… Nee! Vorig jaar werden ze namelijk derde in het kampioenschap, nog achter de Scuderia Ferrari. Wel hadden ze toen aanzienlijk meer punten dan nu: 515 tegen 382.

Met nog twee races te gaan zal die score niet verbeterd gaan worden. Maar Mercedes doet het beter dan in 2010 (4e), 2011 (4e), 2012 (5e) dus ongeveer even goed als in 2013 (2e).

En was het dan het slechtste weekend voor Mercedes? Nee, ook dat niet. Barcelona 2016 zorgde ineens voor heel veel nieuwe Formule 1-fans, maar was een drama voor Mercedes. Een verschil is wel dat ze toen erg snel waren vlak voordat Hamilton en Rosberg elkaar elimineerden. Oh, en Duitsland 2018 was ook niet echt een feestje (ondanks hun feestkleding). Dus het valt uiteindelijk heel erg mee.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer? Wat denkt u? Is Toto Wolff weer een schromelijk aan het overdrijven? Of is die Mercedes écht zo slecht? Laat het weten in de comments en maak kans op een wasbeurt voor de Tesla van @nicolasr!