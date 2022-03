Inruilen of doorrijden? Wanneer neem je afscheid van je auto?

Dat is altijd een grote vraag, is het verstandig om je auto in te ruilen voor iets anders, of rij je er nog even in door? Wij hebben wat tips voor je.

Het is een vraag die veel autoliefhebbers zich meer dan eens stellen. En niet alleen autoliefhebbers trouwens, ook mensen die hun auto gewoon als een noodzakelijk kwaad zien worstelen met deze kwestie. Hou ik mijn auto nog even, of ga ik een andere kopen?

Vervelend is alleen dat wij je hier geen antwoord op kunnen geven. Nee, we kunnen veel, maar dat helaas niet. Het is namelijk van zo veel factoren afhankelijk, dat we dat niet in een algemeen stukje kunnen opschrijven. Maar we gaan je natuurlijk wel helpen om tot de voor jou beste conclusie te komen!

Waarom zou ik mijn auto inruilen?

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je ineens een gezinssituatie hebt die verandert. Je krijgt een kindje! Gefeliciteerd. Of je kinderen gaan juist het huis uit. Ook gefeliciteerd! Of je krijgt een baan waarin je ineens een stuk verder moet rijden, of je gaat met pensioen en je wil een auto die een flinke caravan kan trekken. Allemaal factoren om van auto te veranderen.

De meest voorkomende redenen om je auto in te ruilen?

Je verwacht hoge onderhoudskosten bij je huidige auto, of de garantie van je auto verloopt

Je bent gewoon toe aan iets anders/nieuwers (verandering van spijs enzo)

Jouw mobiliteitsbehoefte is veranderd

Heel actueel: je wilt een zuinigere auto vanwege hoge maandelijkse kosten

Maar wat wil je dan gaan rijden? Dat is een vraag die we wél min of meer kunnen beantwoorden. Omdat dat namelijk heel simpele vragen zijn. Als je gezinsuitbreiding krijgt, neem je een grotere auto, gaan ze het huis uit, kun je een kleinere kopen. Makkelijk toch? Maar dat is niet alles hoor, we hebben nog wel wat meer tips.

Wat wil je gaan betalen?

De vraag wat je wil gaan betalen, moet je iets breder zien dan alleen de aanschafprijs. Die kan namelijk een enorm vertekend beeld geven. Daarmee bedoelen we dat je op Marktplaats al voor minder dan 15.000 euro een Bentley Continental Flying Spur kunt kopen. Lijkt een koopje, maar de échte kosten beginnen pas ná de aanschaf.

Zo ben je aan de beurt als de luchtvering vervangen moet worden, de automaat heeft zijn beste tijd gehad, olie en filters moeten vervangen worden en het uitlaatsysteem heeft ook betere dagen gekend. Kost je zo nog eens de aanschafprijs en dan moet het rijden nog beginnen. En dat is met de verzekering, wegenbelasting en het benzineverbruik van deze auto alleen leuk als je miljonair bent.

Daarom, kijk verder dan de verkoopprijs alleen, kijk ook naar de totale kosten die je wil maken. Echt doen, anders ga je enorm de bietenbrug op.

Zeker op het moment dat we dit schrijven zijn de brandstofprijzen enorm hoog. Maar staar je niet blind op een zuinige auto. Als je daar nu een veel hogere prijs voor moet betalen en je rijdt niet veel kilometers, dan zou je wel eens moeite kunnen hebben om die hogere aanschafprijs terug te verdienen!

Waar heb je de auto voor nodig?

Heb je een andere auto nodig omdat je nieuwe baan zich op 100 kilometer van je huis bevindt, dan is de Bentley van het vorige voorbeeld ook geen goed idee. Nee, dan heb je liever iets dat een beetje zuinig rijdt. Een diesel bijvoorbeeld, of een moderne benzinemotor zorgen niet voor een enorme hap uit je inkomen.

Elektrisch kan ook, maar onthoud wel dat elektrische auto’s op de snelweg juist het minst goed tot hun recht komen qua verbruik. Staat er een (beschikbare) laadpaal bij je werk? Zo nee, moet je zorgen dat je elektrische auto meer dan genoeg actieradius heeft, anders moet je elke dag langs de snellader langs de snelweg. En dat wil je ook niet.

Voor hybrides geldt helemaal dat het verbruik op de grote weg hoger ligt dan door de fabrikant opgegeven. Als je daar veel snelwegkilometers mee maakt, doe je dat voornamelijk op de verbrandingsmotor, omdat de batterij voor de elektromotor in no-time leeg is.

Overigens zitten diesels een beetje in het verdomhoekje, maar dat is -zeker voor de nieuwere diesels- volledig onterecht. Die zijn in veel gevallen nog schoner dan hun broertjes op benzine. Maar met een oudere diesel mag je (straks) sommige stadscentra al niet meer in, let daar dus ook op.

Komt er groot onderhoud aan bij jouw auto?

Een van de redenen voor veel mensen om een andere auto te kopen, is dat er groot onderhoud aan zit te komen bij de huidige. Is geen rare gedachte, maar onthoud dat je bij je volgende tweedehands ook weer met onderhoud te maken krijgt. In elk geval altijd meer dan bij een nieuwe auto die nog ‘in de garantie’ zit.

Dan is het dus de vraag, wegen de kosten voor een andere auto op tegen de kosten van jouw onderhoud? Zo ja, dan is het simpel, inruilen. Is dit niet het geval, dan kun je misschien het best even bloeden bij de garage, maar daarna kan je ouwe trouwe wagentje er weer voor een tijdje tegenaan.

Bovendien weet je bij een ‘nieuwe’ tweedehands nooit helemaal zeker of daar niet ook onverwacht hoge kosten aankomen. Dat is een risico dat je loopt als je voor een occasion gaat, of je dat nou leuk vindt of niet.

Natuurlijk kun je dat risico een beetje verkleinen door de auto bij een autobedrijf te kopen en garantie te bedingen. Bij meerdere merkdealers kun je er uitgebreide garantie bijkopen, soms voor meerdere jaren.

Je gaat wel inruilen. Hoe ga je dat betalen?

Mocht je nou -om welke reden dan ook- besluiten om je auto wél in te ruilen, moet je weten dat je de nieuwe wagen op meerdere manieren kunt betalen. Heb je het geld op je rekening staan, is het simpel. Gewoon overschrijven en klaar.

Heb je het geld voor je nieuwe occasion niet 123 voor handen, dan kun je opteren voor bijvoorbeeld financial lease. Simpel gezegd betaal je dan een stukje aan en los je de rest van het bedrag in een vooraf afgesproken aantal maanden af. Bedenk wel dat je rente betaalt en dat de auto dus aan het eind van de rit een stukje duurder is dan de oorspronkelijke prijs.

Ook kun je kiezen voor private lease. Voor occasions is dat niet heel gebruikelijk, maar wel voor een nieuwe auto. Voordeel is dat je nieuw rijdt, en onderhoud, wegenbelasting en verzekering in de meeste gevallen in je maandbedrag zitten. Nadeel is dat je wel betaalt voor de auto, maar dat deze aan het eind van de looptijd niet van jou is.

Bovendien komt er een melding van deze ‘lening’ bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel te staan. Dat kan gevolgen hebben als je bijvoorbeeld in de toekomst een hypotheek wil afsluiten. Let daar goed op, want de bank is onverbiddelijk. Oh ja, dit geldt ook voor de optie ‘financial lease’.

Tenslotte; occasions zijn duur!

We hebben er al vaker over geschreven, maar de laatste tijd is het hartstikke duur om een tweedehands auto te kopen. Omdat er vanwege meerdere factoren steeds minder nieuwe auto’s gebouwd worden, is er veel vraag naar occasions. En je weet, veel vraag en weinig aanbod betekent een hoge prijs.

Als je inruilt vang je die kostenpost wel een beetje op met de hogere inruilwaarde van je huidige auto, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Kortom, of je wil doorrijden of inruilen hangt echt van jezelf af. Maar mocht je nou twijfelen, op Marktplaats staan zó veel opties, daar zit altijd wel iets voor jou bij!

Succes met je keuze!