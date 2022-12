Cupra Born van JE-Design is zuiniger dan standaard!

… dan de persoon zonder een Cupra Born van JE Design.

De Cupra Born is een auto met een interessante historie. Het model begon ooit als Seat El-Born zijn carriere, maar voordat het productiemodel klaar was, werd de auto ‘ineens’ een Cupra en werd de ‘El’ erag gehaald. Waar de Seat El-Bron ineens Cupra Born heet. Marketing op zijn best!

Ondanks dat de zweem van Marketing geimpregneerd zit in de bekleding van deze elektrische Spanjaard, is het natuurlijk wel gewoon een tof ding. De basis is overduidelijk een ID3, maar dan ziet ‘ie er wat vlotter uit en rijdt ‘ie – tussen de oren – ietsje sportiever, voor zover je daarvan kant spreken.

In Nederland is de auto redelijk populair. Het is verreweg de best verkochte Cupra van ons land namelijk. Dat komt wel omdat er van de Leon nét 100 stuks zijn verkocht en van de Formentor er zo’n 350 rond schijnen te rijden.

Cupra Born van JE Design

De teller voor de Cupra Born voor dit jaar staat op 1.500 exemplaren. Vorig jaar waren dat er nog 1.200 stuks. De kans bestaat dus dat jouw buurman ook tot senior-vice-supervising-mega-blubber-junior-executive-managing-director wordt benoemd en daardoor óók zo’n Cupra Born van de zaak krijgt.

JE Design helpt je dan om je te onderscheiden van de mensen zonder inlevingsvermogen of creativiteit. JE Design is een van de weinige tuners die zich voornamelijk toelegt op het aanpassen van Seats en Cupra’s. Natuurlijk, voor andere VAG-producten hebben ze ook leuke spulletjes, maar de focus ligt overduidelijk op Spanje.

Nog niet echt heftig

Waar ze voor de Leon heftige ‘umbau’-kits hebben, zijn is JE Design met de Cupra Born veel te voorzichtig geweest. Elektromensjes doen kennelijk niet zoveel aan tuning. Tegenwoordig ben je nog best hip met een standaard elektromobiel, waarschijnlijk. Ze hebben de Born ietsje verlaagd. Middels verlagingsveren is de rijhoogte namelijk 20 millimeter minder hoog dan normaal. Drempels en dergelijke kun je nog gewoon nemen, schatten wij zo in.

Op de foto’s is ook te zien dat ze bij JE Design in een paarse ‘mood’ zijn. Veel details zijn in paars gewrapt. Nou, nou. De verlegen zijn 8 bij 20 inch. Dus vrij groot in diameter en relatief smal qua breedte. Ook deze zijn paars. Volgens JE Design zijn deze Cupra Born velgen superzeldzaam, want ze gaan er maar 30 setjes van verkopen. Motorisch is er verder niets gebeurd, maar volgens de Duitsers heeft de Cupra Born van JE Design ietsje meer range dankzij de verlaging.

Alle onderdelen kun je direct bij JE Design bestellen. Nu is het eventjes wachten op een heftige bodykit en een flinke powerboost! Die eerste is overigens aangekondigd en kunnen we in 2023 verwachten.

