Nieuwe Ford heeft atmosferische 7.3 benzinemotor

Ha, een nieuwe Ford met atmosferische 7.3 benzinemotor. Dat zie je niet veel meer tegenwoordig.

We moeten allemaal aan het downsizen. Jarenlang hebben onze opa’s & oma’s en vaders & moeders het simpelweg te goed gehad. Er zijn teveel mensen en er is teveel vervuiling. Middels wat ongehoorde partijen probeert een kleine groep mensen deze puinhopen naar de volgende generatie door te schuiven, maar de consensus is dat we iets aan het milieu moeten doen. How dare you!

Ford draagt ook zijn steentje bij. Er is een elektrische Mustang Mach-E, er zijn diverse PHEV’jes en natuurlijk de befaamde EcoBoost-motoren. Minder cilinderinhoud, minder uitstoot en meer power. Een win-win-situatie. Maar als je écht moet werken met een auto, dan wil je eenvoudige techniek. Als je gaat verhuizen dan nodig je je sterkste vrienden uit, niet de gene die het beste een smoes kunnen bedenken om wat anders te doen.

Atmosferische 7.3 benzine motor!

Daarom heeft Ford deze bizar dikke Ford F-Series met een atmosferische 7.3 benzinemotor. Jazeker, u leest het goed, een 7.3 liter motor op benzine, zonder drukvulling. Deze motor is uiteraard een V8, dus meer dan 900 cc per cilinder! He blok is goed voor slechts 430 pk (bij 5.500 toeren) en een maximum draaimoment van 644 Nm (bij 4.000). Mocht dat alsnog te veel zijn, is er ook een minder krachtige variant. Deze levert slechts 350 pk en 635 Nm.

He blok is niet afgestemd op zoveel mogelijk vermogen of koppel, maar op betrouwbaarheid. Alles is dus extra zwaar uitgevoerd. De krukas is gesmeed en de zuigers worden gekoeld om tijdens zware belading koel te blijven.

Alleen voor de zwaardere versies

De motor is verkrijgbaar op een hele hoop verschillende F-Series. Het begint bij de F-250 (de gewone F-150 krijgt ‘m niet), met daarboven de F-350, F-450, F-550, F-600, F-650 en F-700. Vanaf de F-450 is de 7.3 liter Met 350 pk) standaard. In bijna alle gevallen krijg je standaard de tientraps-automaat. Dit geldt niet voor de F-650 en hoger, die krijgen nog de ouderwetse onverwoestbare zestraps automaat.

Mocht je een benzineversie toch niets vinden bij zo’n pick-up (op zich geen gekke gedachte), dan kun je ook gewoon kiezen voor een heerlijk verstandige 6.7 liter V8 diesel. De F-250 en hoger kun je in Nederland niet bij Ford-dealer bestellen, maar via de grijze import kun je ‘m vast als bedrijfswagen op de zaak zetten. Ideaal om zo’n Vietnamese loempia-kar meer te trekken.

