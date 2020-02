Cupra Formentor nu officieel bevestigd

De gloednieuwe productieversie Cupra Formentor kun je binnenkort aanschouwen.

Cupra heeft de Formentor bevestigd. Nee, niet alleen de concept (die we al kenden), maar de productieversie van het merk Cupra. Een nieuw automerk uit de grond stampen is altijd lastig. Dat konden we gisteren zien in de reacties in de commentsectie bij de nieuwe Cupra Leon. In principe is het een auto die veel mensen moet aanspreken: snel, betaalbaar, praktisch, goede looks. Zoals René van der Gijp zou zeggen: “Niet mis mee, Ouwe Reus!”.

Potje sturen

Maar sommige bezoekers zijn nog altijd verbaasd over het logo en de merknaam. Terecht? Tsja: nieuwe auto’s verkopen is altijd marketing. Kunnen we dan niet beter kijken wat er daadwerkelijk voor je neus staat? Want in principe moet het merk Cupra de jonge automobilist die van een potje sturen houdt, wel aanspreken.

Echte Cupra’s

Cupra wordt echter niet alleen een merk van snelle Seats. Er komen ook ‘echte’ Cupra’s aan. Deze zullen gebaseerd zijn op bekende (MQB)-platforms. Echter, het interieur en het koetswerk zijn helemaal uniek. De eerste Cupra zal zijn debuut over anderhalve week beleven op de Salon van Genève.

Formentor

Dat model wordt de Cupra Formentor. Dat heeft Cupra bevestigd. We konden al kennis maken met de Cupra Formentor Concept vorig jaar. Die concept auto was iets groter dan de Cupra Ateca. In technisch opzicht komt de aandrijflijn ons bekend voor een 1.5 TSI EVO benzinemotor met een elektrische motor, gezamenlijk goed voor 245 pk. Dat is toevallig precies de aandrijflijn die gisteren in de Cupra Leon eHybrid is onthuld.

Motoren

Of deze motor daadwerkelijk in de productieversie van de Formentor aangeboden wordt is weliswaar niet bevestigd, maar lijkt zeer aannemelijk. Ook diverse 2.0 TSI motoren met vermogens van 245 tot 310 pk lijken erg logisch. Die worden namelijk ook gebruikt in de Cupra Leon en Cupra Ateca.

Meer Cupra’s

De Cupra Formentor zal dus binnenkort onthuld worden. Daarmee is Cupra er nog niet. De Cupra Ibiza is een tijdje geleden al afgeschoten, deze zou te duur worden. Desalniettemin klinkt een Ibiza met de techniek van Polo GTI als muziek in de oren. Een Cupra Tarraco is min of meer bevestigd en een productieversie van de Cupra Tavascan (afbeelding onder) lijkt ook niet onlogisch, alhoewel dat overduidelijk meer ‘een concept’ was dan de Formentor.